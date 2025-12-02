Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Санкт-Петербургу 100% акций АО «Киностудия «Ленфильм», находящихся в федеральной собственности и управляемых Росимуществом. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Кабинету министров поручено обеспечить реализацию этой процедуры в шестимесячный срок.

С предложением о переводе легендарной киностудии в ведение городского комитета по культуре в январе к председателю правительства Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову обратился Союз кинематографистов Санкт-Петербурга. В организации утверждали, что назначенное федеральным центром руководство из Москвы не смогло преодолеть кризис на «Ленфильме», и отмечали, что городским властям будет легче контролировать работу администрации киностудии.

Этой позиции противостояла министр культуры Ольга Любимова, которая заявляла, что федеральное министерство как профильное ведомство продолжит поддерживать «Ленфильм» в любом случае.

Однако в конце сентября Любимова заявила о поддержке президентом инициативы по переходу «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга. Она также отметила, что после передачи основным направлением работы киностудии станет создание фильмов патриотической и исторической тематики.

Убытки и угроза банкротства

По решению суда, принятому в августе по иску Росимущества, киностудия «Ленфильм» была обязана выплатить дивиденды за 2022 год в размере 2,6 млн рублей. В ходе процесса представители студии указывали на ее сложное финансовое положение.

В последние годы «Ленфильм» столкнулся с чередой кадровых изменений. В прошлом году из состава совета директоров вышел режиссер Федор Бондарчук, а временно исполняющей обязанности главы была назначена Надежда Андрющенко, которая в 2025 году утверждена в должности генерального директора.

Ранее, в 2024 году, руководство студии также менялось несколько раз. В феврале Федор Щербаков покинул пост директора, после чего был объявлен в розыск. Его преемником стал Эдуард Суворов, занимавший должность врио до декабря 2024 года. Затем руководителем назначили Надежду Андрющенко — специалиста по финансовому менеджменту и антикризисному управлению, ранее возглавлявшую службу безопасности «Ленфильма».

Как поясняла в интервью RTVI руководитель адвокатской практики Александра Улезко, эти перестановки могли быть связаны с попытками выяснить причины тяжелого финансового состояния компании и стабилизировать ее работу.