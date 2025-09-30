Президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом 30 сентября сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

По словам главы Минкульта, работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

«Это откроет новые возможности для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров», — говорится в сообщении.

Любимова выразила мнение, что в новом качестве «Ленфильм» будет способствовать «формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты».

О том, что Росимущество, которое владеет 100-процентным пакетом акций «Ленфильма», по решению президента начало их передачу в ведение Санкт-Петербурга, 29 сентября сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники. В Росимуществе позже подтвердили ТАСС наличие соответствующего распоряжения. Сроки передачи киностудии собеседники «Фонтанки» не уточнили, предпожив, что они будут указаны в дорожной карте.

В июне Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов подписали подговор о совместном развитии «Ленфильма». Передать киностудию городу до этого просили в Союзе кинематографистов России.

Убытки и угроза банкротства

В августе суд по иску Росимущества обязал «Ленфильм» выплатить дивиденды в 2,6 млн рублей, которые были получены за 2022 год. В ходе разбирательства киностудия ссылалась на тяжелое финансовое положение.

За последние несколько лет в «Ленфильме» неоднократно менялись директора. В прошлом году совет директоров киностудии покинул Федор Бондарчук, врио главы «Ленфильма», также с прошлого года, стала Надежда Андрющенко. В 2025 году она была утверждена на должность гендиректора.

В 2024 году в «Ленфильме» сменилось сразу несколько руководителей. В феврале 2024-го пост главы киностудии оставил Федор Щербаков, после чего МВД объявило его в розыск. Затем «Ленфильм» возглавил Эдуард Суворов, который проработал в должности врио гендиректора до декабря 2024 года. Новым руководителем студии стала Надежда Андрющенко — специалист в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности. В «Ленфильме» ранее она была директором службы безопасности. В августе 2025-го Андрющенко была утверждена на должность гендиректора.

Кадровые перестановки в «Ленфильме» могли быть вызваны попыткой разобраться в причинах ухудшения финансового состояния студии и попыткой его наладить, рассказала RTVI Александра Улезко, руководитель адвокатской практики Ulezko.legal.

Угроза банкротства висела над «Ленфильмом» почти все годы, пока ее совет директоров возглавлял режиссер Федор Бондарчук, покинувший студию в январе 2024-го. В 2013-м ВТБ выдал «Ленфильму» кредит на 1,5 млрд рублей на 10 лет. В 2020 году студия избежала дефолта по этому долгу только благодаря субсидии в 486 млн рублей из федерального бюджета. В 2021 году против «Ленфильма» подали два иска о банкротстве — от ООО «Солид-Лизинг» и ООО «Арбат». Оба разбирательства закончились ничем. Главный удар по студии нанесло дело, инициированное «Кино Сити». Поводом стало кинооборудование, взятое в лизинг у компании «Солид-Лизинг», которая в свою очередь купила его у «Ленфильма». Из-за этого разбирательства счета студии временно арестовали, поставив под угрозу ее финансовую деятельность. Как ранее выяснил RTVI, в 2023 году в «Ленфильме» заявили, что убытки студии за 2023 год достигли 129 млн рублей.

30 сентября РБК сообщил, что государство осуществило приватизацию «Союзмультфильма». Пакет акций киностудии купил Сбербанк, уточнили ТАСС в пресс-службе Минфина. Оценочная сумма сделки составила более 1 млрд рублей.