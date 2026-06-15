Экономист, депутат фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Делягин в комментарии RTVI заявил, что необходимо ослабить налоговую нагрузку для многодетных семей. По словам парламентария, спасать их нужно в первую очередь «хотя бы исходя из демографических соображений, для защиты детей от будущих трагедий». Делягин напомнил, что повышение налогов нанесло сильнейший удар по малому и среднему бизнесу и вытеснило его в теневую сферу, опасную как с точки зрения разорения из-за штрафов, так и криминализации, — а это, считает депутат, создает особые угрозы именно для многодетных.

Делягин обратил внимание на резкий рост числа малых предприятий, который на фоне ухудшения экономической конъюнктуры, по его оценке, можно трактовать только как дробление бизнеса. Такое дробление, отметил он, хорошо видно налоговым органам и ведет к разрушению самого бизнеса.

Поводом для комментария депутата стало обращение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова к премьер-министру Михаилу Мишустину. Политик предложил установить специальные пониженные налоговые ставки для многодетных самозанятых и индивидуальных предпринимателей — тех, кто имеет статус многодетной семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Для самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход) Миронов предложил снизить ставку с 4% до 2% при работе с физлицами и с 6% до 3% — при работе с юрлицами и ИП. Для индивидуальных предпринимателей — сократить налоговую ставку вдвое независимо от выбранной системы налогообложения (УСН, ПСН, ЕСХН или ОСНО) при сохранении всех остальных условий соответствующих режимов.

В обращении Миронов напомнил, что существующие меры налоговой поддержки многодетных ориентированы преимущественно на наемных работников — например, возвращение части уплаченного НДФЛ, — что создает неравенство между наемными сотрудниками и предпринимателями из многодетных семей. С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми получили право на ежегодную выплату, фактически снижающую их налоговую ставку, и предлагаемое снижение, по логике автора, восстанавливает справедливость для всех категорий налогоплательщиков.

Политик также подчеркнул, что самозанятость и предпринимательство остаются сферами с высоким риском ухода «в тень», а снижение ставок создаст стимул для легализации доходов. По данным, приведенным в обращении, на конец ноября 2025 года в России было зарегистрировано 15,16 млн самозанятых, а на 30 января 2026 года — около 4,6 млн индивидуальных предпринимателей.

Необходимость принятия дополнительных мер Миронов связал с демографической ситуацией: по итогам 2024 года естественная убыль населения России составила 596,2 тыс. человек, а число родившихся детей сократилось на 3,4% — до 1,222 млн с 1,265 млн годом ранее.