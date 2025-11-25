Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, которого МВД России объявило в межгосударственный розыск по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, скрывается от следствия в США и не собирается возвращаться на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в правоохранительные органы.

«Несмотря на то, что у Разина, помимо российского гражданства, есть гражданство Турецкой Республики, фигурант дела о мошенничестве скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий», — сказал собеседник агентства.

Ранее сам продюсер выпустил видео, в котором утверждает, что находится в Турции под защитой местных властей, написала «Комсомольская правда». Повод для возбуждения против него уголовного дела в России он назвал «липовым» и сообщил, что в Турции завели дело против инициаторов его преследования.

«Сделал заявление об этом в прокуратуру, и Турецкая Республика взяла меня под государственную защиту, а следствие возбудило уголовное дело», — цитирует его «КП».

Как утверждает Разин, турецкие власти якобы перехватили разговоры «участников заговора» против него, и что они собираются задержать участников «мошеннической схемы».

По версии российского следствия, Разин присвоил деньги, которые причитались композитору и поэту Сергею Кузнецову в качестве авторского вознаграждения за написание многих хитов «Ласкового мая». Как считают следователи, продюсер использовал поддельный договор с Кузнецовым, который позволял ему получать лицензионные платежи за исполнение песен, представляя себя законным правообладателем.

Адвокат Адель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы семьи покойного вокалиста группы Юрия Шатунова, уточнила, что Разину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Экспертиза, проведенная в рамках расследования дела против Разина, оценила материальный ущерб в сумму около 500 млн рублей. Потерпевшей по делу признана вдова Сергея Кузнецова.