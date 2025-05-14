Мать основателя группы «Ласковый май» и автора песен Сергея Кузнецова Валентина Кузнецова, которая судится с вдовой певца Юрия Шатунова Светланой, оспаривает завещание своего сына. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» адвокат Светланы Шатуновой Сергей Васильев.

О том, что Кузнецова подала иск к вдове Шатунова, стало известно 14 мая. В картотеке суда значится, что дело касается признания завещания недействительным. Агентство ТАСС писало со ссылкой на судебные документы, что речь идет о завещании именно Шатунова.

Адвокат вдовы певца уточнил «АиФ», что спор идет вокруг завещания Сергея Кузнецова, который при жизни передал права на хиты «Ласкового мая» Юрию Шатунову. По словам адвоката, в ноябре 2023 года представитель Валентины Кузнецовой подал в Савеловский суд Москвы иск с целью оспорить завещание ее сына.

В июле 2024 года Савеловский суд постановил передать дело по подсудности в Дорогомиловский суд, объяснил Васильев. Представитель Кузнецовой спустя несколько дней подал частную жалобу на это решение.

«И последний, текущий этап — 6 марта 2025 года апелляционным определением Московского городского суда определение Савеловского районного суда <…> оставлено без изменения, частная жалоба Кузнецовой В. А. — без удовлетворения», — рассказал адвокат.

В определении суда от 6 марта говорится, что на момент подачи иска ответчица Светлана Шатунова, имеющая гражданство ФРГ, была зарегистрирована по адресу, который не относится к подсудности Савеловского суда. Дата рассмотрения гражданского дела в новой инстанции пока не назначена.

В августе 2024 года суд удовлетворил иск семьи Шатунова о признании исключительных прав на 23 песни «Ласкового мая». В марте суд отказал продюсеру группы Андрею Разину в удовлетворении иска о правах на песни авторства Сергея Кузнецова, ответчиком по которому выступала Светлана Шатунова.

В соответствии с материалами дела, в 2019 году Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов подписали соглашение об отчуждении исключительного права на песни группы. По словам Разина, в 1992 году он заключил с композитором договор, по которому права на 27 песен должны были перейти ему, однако оригинал документа предоставить не смог.

Шатунов и Кузнецов умерли в 2022 году с разницей в несколько месяцев. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт, у Кузнецова оторвался тромб. Все права по наследству солиста «Ласкового мая» перешли его вдове, дочери и сыну.