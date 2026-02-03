Без работы над воспитанием детей предотвратить нападения на школы невозможно, никакая охрана в этом вопросе не поможет. Таким мнением в беседе с RTVI поделился эксперт по оружию Глеб Обуховский. Участившиеся случаи нападений на учебные заведения он связал с «мягкой ответственностью» и тем, что несовершеннолетние без труда могут купить пневматическое оружие.

3 февраля в одну из гимназий в Уфе ворвался подросток и устроил стрельбу. По данным СМИ и телеграм-каналов, нападавший — ученик девятого класса этого учебного заведения, который ранил учителя истории. По данным Baza, учащийся был вооружен пневматическим автоматом, а также успел взорвать петарду. Его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. Baza пишет, что родители подростка «занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы», а отец ребенка рассказал телеграм-каналу, что у сына «были конфликты в школе, над ним смеялись, и мальчик жаловался на это». Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о халатности.

«Нужно воспитание дома и в школе. Это единственное, что может помочь предотвратить такие вещи. Никакая охрана, естественно, не поможет. Как можно представить себе, например, ситуацию, когда 500 учеников [стоит у входа] в здании школы? Всех досматривать? Ладно, допустим, на каждого по одной минуте уйдет, хотя это бред и времени понадобится куда больше. Это 500 минут! Это сколько часов, получится, будут досматривать детей на входе в школу? Это, выходит, им приходить надо к трем утра?» — отметил он.

На вопрос, с чем может быть связано увеличение количества атак на учебные заведения в последнее время, эксперт предположил, что это происходит из-за каких-то «отклонений в развитии людей, которые это творят».

«Вполне возможно, и с очень мягкой ответственностью за это», — не исключил Обуховский. Он напомнил, что сейчас даже несовершеннолетние могут получить доступ к пневматическому оружию: «Они [такие виды вооружений] продаются без лицензии, без паспортов — зашел в магазин и купил, или через интернет заказал».

По его мнению, в процесс выстраивания эффективной системы взаимодействия между педагогами и родителями должны активно включаться школьные психологи.

«Понятно, что в семье должны человека приучать к тому, что оружие — это не игрушка в любом случае. Но опять же, если учесть, что у нас большинство людей боится оружия, то как они могут в семье выстраивать что-то здоровое? Скорее всего, что никак», — добавил Обуховский.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что необходимо ограничить доступ несовершеннолетним к соцсетям. Именно с этим, по ее мнению, объясняется рост числа нападений на учебные заведения за последнее время. Также депутат отметила, что нужно выяснить, замечали ли близкие какие-либо отклонения в поведении мальчика и усилить меры безопасности школ, а также воспитания детей.

Детский омбудсмен Башкортостана Ольга Панчихина сообщила RTVI, что взяла ситуацию в Уфе под контроль.