Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину о ситуации на внутреннем топливном рынке «в условиях беспрецедентного количества повреждений» нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает «Коммерсантъ».

В письме Сечин изложил свои инициативы по бесперебойным поставкам горючего, которые Путин передал для изучения вице-премьеру Александру Новаку. Среди них, в частности, есть предложения:

обязать все нефтяные компании страны направлять не менее 30% добываемого сырья на переработку для потребностей внутреннего рынка;

временно приостановить действие нормативов биржевых продаж для производителей бензина и дизельного топлива экологического класса «Евро-5» (на сегодня — 15% и 16% соответственно) до полного восстановления мощностей НПЗ;

направить весь объем бензина и дизтоплива более низкого стандарта «Евро-3» (но маркированного как «Евро-5») для реализации на бирже;

предоставить приоритетный доступ к покупке на бирже конечным потребителям, тем самым оттеснив перепродавцов, которые «максимизируют свои доходы»;

ввести для крупных нефтекомпаний отдельные нормативы биржевых продаж.

Источник издания в отрасли назвал логичным, что в нынешних условиях приоритет доступа к биржевым закупкам должен быть у конечных потребителей топлива. Однако реализовать это на практике сложно.

По его словам, непонятно, кто и как будет определять, что это именно конечный потребитель. Как пояснил эксперт, сами АЗС, которые являются конечными потребителями по сути, нередко делают закупки через своих трейдеров. При этом купленное такими трейдерами топливо обычно поставляется не только на сами заправочные станции, но и перепродается.

Еще один источник подтвердил «Коммерсанту», что прямые закупки конечными потребителями на бирже охватывают лишь 5-7% общего объема. Основная доля приходится на трейдеров.

Директор по внешним коммуникациям консалтинговой компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев спрогнозировал, что введение приоритета для отдельных категорий покупателей не только подорвет принцип равного доступа, но и создаст административную нагрузку. В результате рынок топлива не станет более прозрачным, а перераспределится, считает он.

Последние несколько недель в разных регионах России вводятся ограничения на розничную продажу автомобильного топлива. Антимонопольная служба начала проверки в связи с сообщениями о резком повышении цен на бензин в некоторых сетях АЗС.