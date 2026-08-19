В нескольких районах Москвы вечером 18 августа произошло отключение электричества. Одновременно пользователи по всей России сообщили о масштабных проблемах в работе Рунета — не открывались сайты, банковские приложения и соцсети. По официальным данным, причиной перебоев с электричеством стало плановое технологическое переключение источников энергоснабжения.

Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», частичный блэкаут наблюдался в Гагаринском районе и Хамовниках: по словам местных жителей, за час до этого на Ленинском проспекте начал мигать свет и светофоры, после чего электричество пропало полностью, а также возникли проблемы с мобильным интернетом. На фоне этого произошел сбой в работе оранжевой ветки метро, обесточенным оказался ТЦ «Гагаринский», посетителей которого эвакуировали.

Кроме того, из-за отключения электричества временно прекратили работу трамваи, движение которых затем восстановили. По словам местных жителей, света не было в Гагаринском и Даниловском районах, а также в Замоскворечье.

Позднее телеграм-канал сообщил о масштабном сбое в Рунете: пользователи по всей стране жаловались на недоступность банковских приложений, сайтов операторов и стриминговых сервисов, а также на проблемы у «Ростелекома» и провайдера Lovit, обслуживающего жилые комплексы ПИК.

Затем крупный регистратор доменов «Рег.ру» сообщил, что сбой в Рунете вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи, из-за чего пользователи испытывали трудности с доступом к ресурсам, размещенным на серверах компании, — включая сайты множества сторонних клиентов.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» указывал на пожар на улице Вавилова как на возможную причину отключения света в районе и на эвакуацию посетителей из «Гагаринского» и Дисконт-центра на Орджоникидзе, 11.

Корреспондент ТАСС, находившийся в это время в районе площади Гагарина, передал, что слышал характерный звук работающей ТЭЦ, ощущал запах газа и гари, после чего появились дым и пар. Однако в МЧС Москвы, куда поступил сигнал о пожаре на объекте на Вавилова, задымления не подтвердили.

По данным источников РБК, речь шла об аварии на Московской междугородной телефонной станции №9 (ММТС-9) на улице Вавилова — крупнейшей в стране точке обмена трафиком, где размещено оборудование десятков операторов связи и дата-центров.

«Резко электричество кончилось. По моим данным, проблема на уровне подстанции, а не ЦОДа», — рассказал изданию один из собеседников, знакомых с ситуацией на объекте.

В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили, что перебои были вызваны отключением электроэнергии из-за аварии на стороне энергоснабжающей организации. Для поддержания работы сетей компания использовала дизель-генераторные установки и резервные источники питания.

«Аварийная бригада “Россетей” приступила к работе по восстановлению основного питания. Работоспособность Рунета и обмен трафиком между операторами в целом обеспечивается. Сети передачи данных “Ростелекома” работают штатно», — сообщили в компании.

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, частичный блэкаут был вызван «технологическим переключением источников энергоснабжения», а не аварией.

«В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», — заявили в ведомстве, уточнив также, что распространяемая в соцсетях информация о последствиях инцидента является недостоверной.

Опровергли серьезные повреждения инфраструктуры и в «Россети Московский регион»: по данным компании, технологических нарушений на энергообъектах не зафиксировано.

К вечеру того же дня энергоснабжение в затронутых районах Москвы было полностью восстановлено, а работа интернет-сервисов и мобильных приложений вернулась в норму.