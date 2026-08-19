Создание государства Израиль было бы невозможным без решающего вклада СССР в победу над нацистской Германией, заявил в интервью RTVI Анатолий Викторов. По его словам, руководство и жители еврейского государства помнят о роли Москвы на международной арене в этом вопросе.

«Без этой великой Победы, где решающий вклад Красной Армии не подлежит сомнению, образование государства Израиль было бы невозможно. Это объективный факт», — сказал Анатолий Викторов.

Дипломат отметил, что СССР также активно поддерживал идею разделения Палестины на два государства — еврейского и арабского.

«Конечно, все это прекрасно помнят. И в руководстве, и среди образованной части населения Израиля, а таких большинство, этот факт сомнению не подлежит», — добавил посол России в Израиле.

Ранее посол Израиля в России Одед Йосеф в беседе с RTVI признал, что СССР, в особенности Красная армия, сыграл важную роль в разгроме нацистской Германии и в прекращении зверств, происходивших во время Второй мировой войны.

Современное государство Израиль появилось после Второй мировой войны. 14 мая 1948 года Израиль провозгласил свою независимость. В тот же день президент США Гарри Трумэн выразил поддержку его властям. Советский Союз первым в мире де-юре признал новое государство спустя несколько дней — 17 мая. При этом ООН сделала это только 11 мая 1949 года — тогда Израиль стал 59-м членом международной организации.

В 2026 году Россия и Израиль будут отмечать 35-летие возобновления дипломатических отношений: они были разорваны 10 июня 1967 года, после поражения стран арабской коалиции в Шестидневной войне, и восстановлены 18 октября 1991 года — незадолго до распада СССР.