Советский Союз сразу же признал независимость Израиля в 1948 году, при этом современное еврейское государство — это «иллюстрация тысячелетней государственности народа Израиля, описанная еще в Библии». Так посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью RTVI ответил на вопрос о том, какую роль сыграл СССР в возникновении страны в 1948 году.

«Я думаю, что современное государство Израиль — это, прежде всего, иллюстрация тысячелетней государственности еврейского народа, народа Израиля, описанной в очень известной книге под названием “Библия”. Так что для нас возрождение в качестве независимого современного государства в 1948 году, в эпоху расцвета национализма во всем мире, было вполне естественным развитием событий», — подчеркнул Одед Йосеф.

Говоря о роли СССР, которую часто называют решающей, посол отметил два факта. Первый из них заключается в том, что «СССР, особенно Красная армия сыграли исключительно важную роль в разгроме нацистской Германии и в прекращении зверств, происходивших во время Второй мировой войны».

«Я думаю, что завершение этой очень мрачной главы в истории человечества также проложило путь к возрождению и становлению современного Израиля. Второй факт, который стоит упомянуть, заключается в том, что Россия, или СССР, в то время была одной из первых стран, признавших независимость Израиля», — заключил посол Израиля в Москве.

Современное государство Израиль появилось после Второй мировой войны. 14 мая 1948 года Израиль провозгласил свою независимость. В тот же день президент США Гарри Трумэн выразил поддержку его властям. Советский Союз первым в мире де-юре признал новое государство спустя несколько дней — 17 мая. При этом ООН сделала это только 11 мая 1949 года — тогда Израиль стал 59-м членом международной организации.

В 2026 году Россия и Израиль будут отмечать 35-летие возобновления дипломатических отношений: они были разорваны 10 июня 1967 года, после поражения стран арабской коалиции в Шестидневной войне, и восстановлены 18 октября 1991 года — незадолго до распада СССР.