Президент США Дональд Трамп добивается встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью, чтобы возобновить переговоры о ядерном разоружении Пхеньяна, пишет газета The Wall Street Journal cо ссылкой на источники.

«Трамп обсуждал возможность личной встречи с Кимом в ходе предстоящей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне», — рассказали собеседники издания.

По данным WSJ, Трамп рассматривает новую личную встречу как возможность возобновить диалог с Северной Кореей.

Ранее президент США заявил о сокращении совместных военных учений с Южной Кореей. Как он написал в своей социальной сети Truth Social, на это повлияли «его очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном». Позднее Трамп заявил журналистам, что решение связано с отказом Сеула от участия в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Трамп и Ким Чен Ын трижды проводили переговоры. В 2018 году они встречались в Сингапуре, где была подписана дорожная карта по северокорейской ядерной программе. Второй раунд прошел в Ханое годом позже, однако дипломатический процесс был сорван после отказа КНДР от полного демонтажа своей ядерной программы. Последняя встреча, которая также не привела к какому-либо решению вопроса денуклеаризации Пхеньяна, состоялась в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове в 2019-м.