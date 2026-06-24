Бензин в России дорожает, хотя мировые цены на нефть снижаются. Экономист Андрей Бархота рассказывает RTVI, кого государство в первую очередь защитит от дефицита, а кому придется платить за бензин больше, и почему делить потребителей на приоритетных и обычных может оказаться разумнее, чем кажется.

Спрос рождает дефицит, а дефицит рождает спрос

Когда разговор заходит о нынешней истории с бензином, я всегда вспоминаю порог цены Альфреда Маршалла — старую идею о том, что цена определяется балансом спроса и предложения, а спрос и предложение, в свою очередь, определяются ценой. В нормальной ситуации это абстракция для учебника, но именно сейчас она работает буквально. У нас растет спрос и при этом ограничено предложение топлива, поэтому где-то закономерно возникает рост цен. Хочу обратить внимание, что он довольно сдержанный, а не лавинообразный, — и это важно понимать на фоне общей паники.

Второй слой проблемы — это дефицит, отчасти рукотворный. Часть людей покупает бензин впрок, а некоторые идут дальше — скупают топливо на заправках и потом перепродают его прямо на трассе. Возникает стихийная торговля, которая только ухудшает ситуацию. Парадокс в том, что закупки впрок и ажиотажный спрос сами по себе и есть один из признаков того дефицита, о котором все говорят. То есть слухи о скудеющем ресурсе заставляют людей предъявлять именно тот спрос, которого иначе могло бы и не быть. Победить эту человеческую природу льготами вряд ли получится, а вот перераспределением топлива между регионами — скорее да, хотя и тут возникает проблема комбинации инструментов.

При этом задача номер один сейчас — сохранить топливо для уборочной кампании и для промышленности в нужном объеме, и здесь, на удивление, шансы на эффективную политику довольно высокие.

А вот для рядовых потребителей возникают всевозможные эксцессы, потому что именно домашние хозяйства и есть точка пересечения спроса производственного и потребительского секторов.

Почему государство будет делить потребителей на приоритетных и обычных

Я думаю, что мы увидим двойственное регулирование. Для стратегически важных потребителей, то есть для юридических лиц и участников экономической деятельности, цены и дальше будут жестко регулироваться, чтобы топливо оставалось доступным. А для домашних хозяйств, которые в принципе могут пользоваться альтернативным транспортом, регулирование, наоборот, может быть ослаблено, и тогда цены здесь вырастут заметнее.

Звучит жестко, и мне самому могут возразить, что это элементы административного контроля чуть ли не военного коммунизма. Но в этой ситуации, мне кажется, все средства хороши, и сработать это может не так плохо, как звучит. У нас уже есть похожий пример — рынок новостроек. Льготная ипотека привела к тому, что больше половины покупателей жилья оказались инвесторами, которые покупали квартиры по льготной ставке ради вложений, а не для жизни. В результате цены на жилье за семь лет выросли в рублях втрое, и доступность жилья для тех, кому льгота действительно предназначалась, упала. Если бы цены в свое время отпустили и дали им расти быстрее, рынок, возможно, избежал бы части этих «пузырей».

С топливом логика похожая — ценовой шок для одной группы потребителей может оказаться более целесообразным решением, чем кажется на первый взгляд, потому что он разделяет спрос на приоритетный и неприоритетный и не дает ажиотажу размазаться по всей экономике равномерно.

Сейчас темп роста цен на топливо с начала года составляет примерно 45—47%. Если позволить ему вырасти до 70—80%, это будет выглядеть как очень серьезный скачок, но именно он может сбить часть спроса, которая на самом деле не является обязательной, а относится скорее к привычному образу жизни — когда человек просто привык накручивать 10 тысяч километров в месяц на машине. Возможно, эту привычку придется немного умерить, и в этом нет катастрофы.

Как демпфер превратился из налога в субсидию

Когда мы говорим о регулировании цен, нельзя обойти нефтяной демпфер — механизм, тесно связанный с бюджетной политикой. В благополучные годы он изымает и абсорбирует часть доходов нефтяников, а в трудные — субсидирует их за счет государственных расходов. Сейчас мы видим именно второй сценарий, причем в полном объеме.

По моим оценкам, если ситуация не изменится, субсидирование обойдется бюджету примерно в 200—300 млрд рублей в месяц. Это приблизительный порядок цифр, который будет двигаться вместе с потребностями и ассортиментной политикой. Но взамен на эти расходы государственные ведомства, скорее всего, потребуют изменить правила отпуска топлива — как я уже говорил выше, в приоритетном порядке оно пойдет юридическим лицам и стратегическим предприятиям, а домашним хозяйствам придется потесниться.

Любопытно, что эта история уже докатилась до самого совета директоров Банка России.

На заседании 19 июня регулятор снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, и, насколько я понимаю, Эльвира Сахипзадовна Набиуллина впервые в истории Банка России публично связала такое сдержанное решение с проблемами предложения автомобильного топлива. То есть на ставку повлиял неэкономический фактор, и это очень характерный симптом, который многое говорит об общей конъюнктуре.

Кстати, действующее законодательство вообще не обязывает Банк России снижать ставку именно на 25 базисных пунктов — шаг теоретически может быть и в 10 пунктов, то есть совсем черепашьим. Это говорит о довольно специфической управленческой ситуации, когда бездействие наказывается мягче, чем активное действие, а значит, и стимулов рисковать у регулятора немного. Отчасти главу Банка России можно понять — монетарная политика через ключевую ставку хорошо работает в условиях эффективного рынка, а не в условиях санкционной экономики с топливным шоком впридачу. Я бы сравнил это с цугцвангом в шахматах — любой следующий шаг и не определен до конца, и может усугубить накопленные риски.

Дешевеющая нефть не спасет бензоколонки

Топливный кризис накладывается на два внешних фактора, и первый из них — это близость урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп демонстрирует гибкость и идет на уступки, чтобы быстрее завершить конфликт, и это уже сейчас вызывает вялое, но заметное падение цен на нефть. К концу лета мы вполне можем увидеть $50 за баррель, а к осени, возможно, и ниже. Так что экономисты-конъюнктурщики, рассчитывавшие на долгий рост нефтяных цен, могут распрощаться с этими надеждами.

Парадокс в том, что обычно у нас цены на бензин растут вместе с нефтью и почти никогда не падают вместе с ней, а тут возникнет совсем странная ситуация — мировая нефть будет дешеветь, а бензин внутри страны в той или иной степени продолжит дорожать. Это сильно повлияет на общую диспозицию в экономике.

Второй фактор — ограничения доступа к интернету, уже создающие перебои в работе вполне рутинных гражданских сервисов. Это подталкивает людей доставать наличные, и по некоторым оценкам, наличный денежный оборот сейчас растет примерно на 300—350 млрд рублей в месяц, причем темп может ускоряться. В результате пассивы финансового сектора обескровливаются, потому что деньги из банков уходят и просто лежат мертвым грузом.

В начале этого года я скорее склонялся к тому, что кризисная линия пройдет через финансовый сектор, через разбалансировку активов и пассивов, и эту версию до сих пор отстаивает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Но вмешался топливный фактор, и по сути мы перешли к другому сценарию, где драйвером стал потребительский сектор.

Те процессы, которые я изначально ожидал в банках, теперь разворачиваются у обычных людей в кошельках — и в этом смысле черный лебедь действительно изменил траекторию.

Почему симметричный ответ не всегда самый умный

С производственной стороны риск тоже реальный — любые топливные мощности могут оказаться под угрозой, и одно это создает ощущение неопределенности и страха, само по себе подогревающее ажиотажный спрос. В моменте легко как недооценить проблему, так и переоценить ее, потому что динамика бывает стремительной и непредсказуемой.

Экономическое ухудшение может оказаться долгим и сложным именно потому, что проблемы накладываются одна на другую — трудности в финансовом секторе соседствуют с трудностями в потребительском, а в производственном секторе тем временем копятся свои перегибы. Не зря глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин говорит, что дело не только в высокой ставке, но и в слишком крепком рубле, который сильно мешает экономике.

На этом фоне топливная история выглядит особенно тревожно еще по одной причине. Она одновременно бьет и по потребителям, то есть по домашним хозяйствам, и по производителям, то есть по бизнесу, а мало какой другой эффект в экономике способен воздействовать на оба контура сразу с такой амплитудой.

Атаки на производственные мощности задуманы, видимо, как провокация, чтобы заставить Россию действовать по принципу «око за око». Но действовать симметрично — не самый умный ход. Гораздо логичнее и прагматичнее было бы рассмотреть какое-то топливное и энергетическое перемирие, которое со временем могло бы перерасти в постоянное. Я не исключаю, что именно эскалация в итоге подтолкнет власти к таким несимметричным шагам, и большая часть общества отнеслась бы к этому скорее благосклонно, потому что заботу о потребителях, о которой постоянно говорит Центральный банк, люди в первую очередь связывают с доступностью обычных товаров, в том числе топлива. Такая партия больше похожа на шахматную, которая заканчивается победой, а не поражением, и именно с экономической точки зрения шаги к улучшению ситуации вполне очевидны.

Здесь, мне кажется, к месту медицинская аналогия. Представьте больного, который перенес тяжелую инфекцию и неделями живет со слабой температурой на антибиотиках, но никак не выздоравливает до конца. Альтернатива — пережить три дня с высокой температурой без всех этих препаратов и быстро пойти на поправку. Сейчас российская экономика, судя по всему, идет именно по второму сценарию — нужно переболеть сильно и быстро, чтобы по-настоящему вылечиться, а не растягивать слабый жар на месяцы вперед.

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