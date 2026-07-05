У спекулянтов следовало бы изымать топливо до суда, а также привлекать их по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такое мнение в беседе с RTVI высказал лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он отметил, что для этого нужны оперативные изменения в нормативных документах, а фракция подготовит соответствующие поправки в УК РФ.

«Как только возник дефицит топлива, на заправках появились барыги, которые закачивают бензин в огромные канистры. И на людях наживаются, и ситуацию с нехваткой топлива усугубляют. Полиция начала это дело пресекать, но пока это отдельные случаи», — сказал Миронов.

По его словам, таких перекупщиков должны привлекать по статье 238 УК РФ — о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По этой статье достаточно серьезные наказания — от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на два года. Плохо, что не предусмотрена конфискация, а значит, жулик имеет возможность сбыть товар. Глядишь, так и штраф отобьет. У правоохранителей должно быть право изымать имущество до решения суда. Наша фракция подготовит нужные изменения в Уголовном кодексе, чтобы максимально усложнить жизнь барыгам», — заключил политик.

С конца мая полные или частичные меры контроля за продажей топлива начали вводить в десятках регионов России, в том числе в Крыму и Севастополе. В июне перебои, лимиты на отпуск бензина и рост цен фиксировались уже в ряде субъектов РФ: в некоторых из них цены на АЗС выросли до 130—190 рублей за литр, а водители простаивают в очередях по несколько часов.

Среди причин, которые называют участники рынка, эксперты и региональные власти, — сокращение поставок независимым сетям, рост оптовых цен на бирже, ажиотажный спрос, логистические сбои и повреждение некоторых нефтеперерабатывающих заводов.

На этом фоне полиция начала фиксировать случаи незаконной торговли топливом. В начале июля в Краснодаре задержали двух жителей Ростовской области, которые, по данным полиции, везли для перепродажи тысячу литров бензина АИ-95, купленного на АЗС в Ростовской области. Заказчика они нашли заранее через мессенджер; топливо и автомобиль у них были изъяты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

В конце июня полиция в Иркутске за сутки пресекла четыре случая нелегальной торговли бензином. По версии следствия, один из продавцов размещал в интернете объявление о продаже топлива по 250 рублей за литр; в отношении него составили протокол по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. «Аналогичные материалы составлены еще в трех случаях», — сообщили в МВД.