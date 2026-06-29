В России власти еще нескольких регионов объявили об ограничениях на продажу топлива. Речь идет о Башкирии, где продажи ограничили на всех АЗС, а также о Якутии, Приморском и Краснодарском краях, где лимиты носят локальный характер или касаются только определенных видов транспорта.

В Башкирии ограничили продажу бензина на АЗС — 30 литров на автомобиль, однако это не касается бюджетных организаций. Оперштаб правительства также решил временно запретить продажу топлива с отпуском в канистры и иные емкости, пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер региона Александр Шельдяев пояснил на совещании правительства, что меры приняты из-за повышенного спроса. Глава Башкирии Радий Хабиров сослался на ажиотаж из-за проблем с логистикой. По его словам, в некоторых районах работают только частные АЗС, которые не могут закрыть весь спрос.

«Целые районы остаются без бензина, а это недопустимо», — указал Хабиров.

Шельдяев рассказал, что длинные очереди на заправках в Уфе, которые в воскресенье состояли более чем из 800 автомобилей, к утру понедельника, 29 июня, сократились почти вдвое.

В Якутии на АЗС сети «Саханефтегазсбыт», принадлежащей региональному правительству, разрешено продавать не более 30 л бензина или 200 л дизельного топлива на одно транспортное средство. Также временно запрещена продажа топлива в переносную тару, сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

На сайте правительства республики уточнили, что ограничения затронут не всю сеть, а только станции в Нерюнгринском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Ленском, Усть-Майском районах и в Якутске, где зафиксирован наибольший ажиотаж.

Якутские власти отметили, что аналогичные временные лимиты ранее были введены в других регионах, включая Забайкальский край, Дагестан, Ульяновскую и Курганскую области.

В Приморье фурам запретили заливать в бак более 100 л в городской черте и более 200 л на трассе, сообщил зампред краевого правительства, курирующий вопросы газоснабжения и энергетики, Владимир Малюшицкий. Он рассказал, что регион подошел к летнему сезону с необходимыми запасами топлива, которые покрывают потребности жителей и предприятий.

«Однако с учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры», — приводит его слова портал правительства.

По словам Малюшицкого, лимиты для фур введены из-за случаев, когда большегрузы набирают до 1 тыс. литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются.

На Кубани лимиты ввели в Славянском районе и Славянске-на-Кубани, передает РБК. Глава района Роман Синяговский призвал жителей не закупать топливо впрок и не создавать ажиотаж.

Он написал в мессенджере Max, что на 29 июня в муниципалитете работают семь АЗС и на всех топливо отпускают только в баки автомобилей — не более 20 л бензина или 60 л дизеля на одну машину. Четыре заправки берут оплату только по топливным картам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к федеральному правительству с просьбой помочь с поставками топлива в разгар курортного сезона и во время активных полевых работ.

«Видим, как вырос спрос на бензин и дизель в 1,5—2 раза. <…> В связи с этим многие заправки сталкиваются с проблемами логистики», — сообщил он в телеграм-канале.

Глава региона пообещал, что власти продолжат отслеживать цены и проверять наличие топлива и работу логистических цепочек.

В воскресенье, 28 июня, ограничения на продажу топлива были введены в Краснодаре, а также других городах и районах края, написали «Ведомости Юг». По данным издания, в столице региона половина из существующих АЗС (55) были открыты, остальные либо временно прекратили продажу (47), либо закрылись на ремонт или ребрендинг (8).

В Новороссийске 21 заправочная станция приостановила продажи. Работали только 13 АЗС, однако там были введены лимиты. В Сочи, Геленджике и Горячем Ключе также действовали ограничения.

Как напоминает Kub Mash, на прошлой неделе Кондратьев отрицал нехватку топлива на АЗС края, утверждая, что дефицит наблюдается лишь на небольших частных заправках.

На фоне ограничений правоохранители Иркутска, где продажа топлива в канистры под запретом, отчитались о задержании четверых перекупщиков топлива. Одного из них силовики нашли по объявлению в интернете и изъяли у него десятки канистр с бензином, сообщает «Комсомольская правда». Еще один пытался торговать топливом прямо на территории АЗС. Всем задержанным грозят штрафы.

В Иркутской области действует режим повышенной готовности, на заправках отпускают не более 50 л бензина.

На фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы дефицит бензина и дизеля фиксируется почти во всех регионах страны, включая Москву и Подмосковье. Те или иные ограничения на продажу ввели более чем в 30 регионах, по подсчетам «Коммерсанта», более чем в 40 — по подсчетам РБК.