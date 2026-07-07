Компенсацию пассажирам за задержку авиарейса нужно увеличить с нынешних 100 рублей за час ожидания до фиксированных 3 тыс. рублей при задержке от двух часов и 5 тыс. рублей — от четырех часов. Такое предложение лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов направил в официальном обращении главе Минтранса Андрею Никитину. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

«Предлагаю выплачивать адекватную денежную компенсацию за задержку рейсов, сократить срок возврата денежных средств за билеты на отмененные рейсы и ликвидировать динамическое ценообразование при массовых задержках и отменах рейсов», — заявил Миронов RTVI.

Сейчас, согласно статье 120 Воздушного кодекса, перевозчик выплачивает пассажиру штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки доставки, но не более 50% стоимости билета. По мнению Миронова, такая сумма не покрывает реальный ущерб, который несут путешественники.

«Множество нареканий вызывает механизм денежной компенсации за задержку рейса. За каждый час ожидания можно получить лишь 100 рублей (но не более 50% стоимости билета), что несоизмеримо с реальными потерями и неудобствами, с которыми сталкиваются пассажиры. И понятно, что такая мизерная компенсация не создает у авиакомпаний достаточных стимулов для надлежащего выполнения своих обязательств перед людьми», — отметил он.

В том же обращении Миронов сослался на зарубежный опыт.

«Предлагаю установить фиксированную компенсацию пассажирам в размере не менее 3 тысяч рублей за задержку авиарейса на срок от двух часов и не менее 5 тысяч рублей — от четырех часов с дальнейшим увеличением пропорционально времени ожидания. Подобная система действует в ряде зарубежных стран. К примеру, в ЕС компенсация составляет 600 евро за задержку рейса более чем на три часа, и это стало эффективным механизмом стимулирования перевозчиков к соблюдению расписания и надлежащему обслуживанию пассажиров», — заявил депутат.

Помимо увеличения выплат, «Справедливая Россия» предлагает ужесточить штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перевозчиков при нарушении графика полетов. Речь идет, в частности, о предоставлении воды, питания и размещения в гостиницах.

Еще одна инициатива — уменьшить срок возврата денег за несостоявшиеся рейсы с 10 дней до одного-двух. Миронов отметил, что это крайне важно в ситуациях, когда «пассажиры вынуждены оперативно приобретать альтернативные билеты».

«Принципиально важно запретить авиакомпаниям применять динамическое ценообразование во время массовых задержек и отмены рейсов, чтобы не допустить чрезмерного роста цен на билеты», — указал глава фракции СР.

По словам Миронова, в июне-июле этого года в ряде аэропортов на юге России происходили массовые задержки и отмены рейсов. Из-за этого тысячи пассажиров столкнулись с длительным ожиданием вылета. По имеющейся у депутата информации, авиакомпании не всегда в полном объеме обеспечивали людей питанием, водой и размещением в гостиницах, хотя в предусмотренных случаях обязаны были это делать.

Миронов напомнил, что с 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные Федеральные авиационные правила, которые уточняют обязанности перевозчиков при задержках. При задержке более чем на 30 минут пассажир вправе отказаться от перевозки и получить полный возврат стоимости билета, даже если тариф был невозвратным. При ожидании от двух часов авиакомпания должна предоставить питьевую воду, от четырех часов — горячее питание, а при задержке более восьми часов днем или шести часов ночью — бесплатное размещение в гостинице.

«Но правила — это одно, в жизни получается все иначе. Зачастую пассажиры не могут получить то, что им положено. Например, в аэропорту Сочи возникли сложности с использованием ваучеров на питание, поскольку в точках общепита, где их принимали, быстро заканчивалась еда, а в отели заселяли не всех пассажиров», — рассказал собеседник RTVI.

В обращении к главе Минтранса он просит поручить профильным департаментам проработать изменения в законодательство. В документе отмечается, что для реализации предложенных мер потребуется внести поправки в Воздушный кодекс и правила формирования и применения тарифов на воздушные перевозки.