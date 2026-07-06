Китайские компании используют американские чат-боты для обучения собственного искусственного интеллекта, заставляя их выступать в роли наставников. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные компании Anthropic, которая с марта вела скрытое наблюдение за пользователями из КНР.

Речь идет о технике «дистилляции» — использовании крупной и дорогой ИИ-системы для обучения меньшей и более дешевой. Сам по себе этот метод не является незаконным и давно применяется в индустрии. Однако владеющие нейросетями компании запрещают пользоваться ими тайком и в коммерческих целях. Американские фирмы утверждают, что китайские конкуренты получают значительное преимущество за их счет.

«Эти атаки представляют серьезную угрозу национальной безопасности и подрывают стандарты безопасности ИИ во всей отрасли, — заявил представитель Anthropic. — Мы тесно сотрудничаем с другими лабораториями, правительством и партнерами в поиске общих решений».

В майском пресс-релизе Anthropic говорится, что блокировка тайной «дистилляции» со стороны китайских компаний позволит обеспечить США преимущество в сфере развития нейросетей на ближайший год или даже два.

Также Anthropic направила американским сенаторам письмо, в котором сообщила, что принадлежащая китайской Alibaba компания Qwen AI использовала около 25 тысяч фейковых аккаунтов, через которые было сделано 28,8 млн запросов в Claude.

В феврале компания выдвигала аналогичные обвинения против Deepseek, Moonshot и MiniMax.

В сообщении Anthropic говорилось, что используемые китайцами прокси работают в огромных масштабах:

«Когда один аккаунт блокируется, на его место сразу же приходит новый. В одном случае одна сеть прокси-серверов одновременно управляла более чем 20 тысячами мошеннических аккаунтов».

По словам научного сотрудника Института Брукингса Кайла Чана, в Anthropic рассматривают действия китайских конкурентов как геополитическую борьбу за будущее мира, свободу и демократию.

«Это подрывает коммерческие позиции США и стратегическое преимущество Америки в самых мощных технологиях, которые мы знаем сегодня», — пояснил эксперт.

В апреле Белый дом опубликовал меморандум о том, что китайские фирмы проводят «целенаправленные, масштабные кампании» против американских компаний, разрабатывающих ИИ.

«США не могут позволить Китаю или любому другому противнику получить технологическое преимущество в области искусственного интеллекта», — заявлял тогда сенатор Тим Скотт.

В исследовании, опубликованном в феврале 2025 года, исследователи из Пекинского университета и Китайской академии наук обнаружили в большинстве китайских ИИ-моделей, включая Qwen, существенные признаки дистилляции из американских моделей. В частности, в ходе интенсивных тестов Qwen почти в трети случаев ошибочно идентифицировала себя как Claude.

При этом китайские ИИ-лаборатории постоянно добиваются прорывов в эффективности и экономичности — отчасти из-за необходимости, связанной с американским экспортным контролем. Руководители Airbnb и Coinbase уже публично объявили, что их компании перейдут на модели искусственного интеллекта от разработчиков из КНР.

Защитить американские ИИ-модели от копирования китайскими конкурентами будет сложно. Anthropic расширила ограничения, включив организации с более 50% китайских акций, и требует подтверждения учетных записей через удостоверения личности. Компания заявила, что заблокировала почти 700 тыс. аккаунтов, использовавших Claude в Китае, однако пользователи все равно находят обходные пути.

«Существует целая экосистема прокси-серверов, сторонних учетных записей и даже сервисов, позволяющих обойти проверку личности клиента», — констатировал Чан.

Журналисты Washington Post изучили сервисы стороннего доступа к Claude и OpenAI через китайские телефонные номера и выяснили, что профессиональные подписки на них можно купить за $12 вместо официальных $100.