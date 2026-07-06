К концу 2035 года четверть российской логистики может перейти в беспилотный формат. Об этом в разговоре с KP.ru заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам главы Минтранса, беспилотная техника уже используется при обслуживании аэродромов и строительстве дорог. В ближайшие годы это направление будет расширяться.

«Ожидаем, что к концу 2035 года флот беспилотных грузовиков составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной», — сказал Никитин.

Руководитель ведомства также заявил, что Россия входит в число трех мировых лидеров по развитию беспилотных технологий. При этом, подчеркнул он, Минтранс не намерен форсировать внедрение таких решений.

По словам Никитина, перед массовым использованием транспорта без водителя необходимо отработать ключевые механизмы его движения, в том числе вопросы безопасности и киберзащиты.

«Необдуманных решений мы принимать не будем. Эта технология будет внедряться постепенно, по мере наращивания компетенций производителей с точки зрения обеспечения безопасности», — заявил глава Минтранса.