Завершились очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Бельгии разгромила команду США со счетом 4:1, а Испания на последних минутах обыграла Португалию — 1:0. В четвертьфинале две победившие команды сыграют между собой.

США — Бельгия: 1:4

Матч прошел на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, судил встречу иорданец Адхам Махадме.

Счет уже на 9-й минуте открыл нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте полузащитник сборной США Малик Тилльман ударом со штрафного сравнял счет, однако через две минуты Де Кетеларе оформил дубль и вернул «красным дьяволам» преимущество. Во втором тайме бельгийцы окончательно сняли вопрос о победителе: на 57-й минуте отличился полузащитник Ханс Ванакен, а в компенсированное к матчу время форвард Ромелу

Лукаку довел счет до разгромного — 4:1.

В 1/16 финала подопечные Маурисио Почеттино переиграли Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии в упорной борьбе одолела Сенегал (3:2).

Португалия — Испания: 0:1

Матч на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас) обслуживал английский арбитр Энтони Тейлор из Манчестера. Игра получилась вязкой и почти безголевой — судьба встречи решилась на 90+1-й минуте, когда единственный гол забил полузащитник испанцев Микель Мерино. Победа со счетом 1:0 вывела «красную фурию» в четвертьфинал.

Что дальше

В 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с Испанией. Матч состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года подопечные Лионеля Скалони встречались с Францией: основное время закончилось со счетом 3:3, а в серии пенальти сильнее оказалась аргентинская команда — 4:2.