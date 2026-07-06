Сборные Англии и Норвегии стали очередными участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2026. В матчах 1/8 финала англичане обыграли Мексику — 3:2, а норвежцы победили Бразилию — 2:1. Между собой команды сыграют 12 июля.

Матч Бразилия — Норвегия состоялся 5 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде. Бразильцы, которых возглавляет Карло Анчелотти, владели заметным игровым преимуществом: по показателю xG (модель ожидаемых голов) команда превосходила соперника более чем втрое — 2,73 против 0,84. В первом тайме подопечные Анчелотти заработали пенальти, однако Бруно Гимарайнс не смог переиграть голкипера сборной Норвегии Эрьяна Нюланда. Развязка наступила в концовке. На 79-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счет ударом головой после подачи Андреаса Шельдерупа, а на 90-й минуте оформил дубль дальним ударом из-за пределов штрафной. Вышедший на замену Неймар сократил отставание с пенальти на 90+10-й минуте, однако этот гол уже ничего не менял. Матч обслуживал американский арбитр Исмаил Эльфат.

Для сборной Норвегии, которую тренирует Столе Сольбаккен, это первый выход в четвертьфинал чемпионата мира за 28 лет — с ЧМ-1998 года. Холанд с семью голами возглавляет список бомбардиров турнира. Нападающий повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов ЧМ 52-летней давности.

Игра Мексика — Англия прошла в ночь на 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико, расположенном на высоте свыше 2200 м над уровнем моря. Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль на 36-й и 38-й минутах — 97 секунд между забитыми мячами. До перерыва натурализованный колумбиец Хулиан Киньонес сократил отставание ударом с подбора после розыгрыша штрафного. На 54-й минуте английский защитник Джарелл Куанса получил красную карточку за подкат с поднятой ногой; решение об удалении австралийский арбитр Алиреза Фагани принял после подсказки VAR и видеопросмотра. Через шесть минут капитан сборной Англии Гарри Кейн реализовал пенальти за фол мексиканского вратаря Рауля Ранхеля. На 69-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сократил отставание в счете — 11-метровый был назначен за фол самого Кейна.

Оставшееся время команда Томаса Тухеля провела на удержание счета. По числу ударов мексиканцы значительно превзошли соперника (20 против 6, в створ — 5:5), однако отыграться не сумели.

По окончании встречи полузащитник Джордан Хендерсон получил травму во время празднования победы. Футболист перелезал через ограждение и зацепился, упав на руку, его унесли с поля на носилках. Полузащитника госпитализировали, он рискует пропустить оставшуюся часть турнира.