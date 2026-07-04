Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 года завершилась, а вместе с ней сократилось и количество матчей, оставшихся на турнире. Заключительный игровой день первого в истории раунда плей-офф получился насыщенным: Египет в серии пенальти выбил Австралию, Аргентина лишь в дополнительное время сломила сопротивление Кабо-Верде, а Колумбия без особых проблем справилась с Ганой.

Египет vs Австралия

Сборная Египта стала автором одного из главных достижений игрового дня, обыграв Австралию в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Египтяне открыли счет благодаря Эмаму Ашуру, однако австралийцы восстановили равновесие после стандарта и автогола.

В серии пенальти решающими оказались кадровые решения тренеров: вышедший на замену Махмуд Сабер реализовал свою попытку, тогда как австралийский голкипер Мэттью Райан, появившийся специально перед серией, не сумел отразить ни одного удара. Дополнительную роль сыграли промахи Гарри Суттара и Лукаса Херрингтона. Команда Мохамеда Салаха впервые с 1934 года вышла в следующий раунд чемпионата мира. При этом нынешнее достижение считается лучшим в истории сборной, поскольку турнир 1934 года начинался сразу со стадии 1/8 финала.

Аргентина vs Кабо-Верде

Одним из самых ярких матчей плей-офф стала встреча Аргентины и Кабо-Верде. Действующие чемпионы мира вышли вперед после гола Лионеля Месси на 29-й минуте, однако после перерыва Дерой Дуарте сравнял счет. В дополнительное время Лисандро Мартинес вновь вывел аргентинцев вперед, но Сидни Лопеш Кабрал вскоре забил дальним ударом эффектный и, пожалуй, один из самых красивых мячей на ЧМ. Победу Аргентине принес автогол после очередного стандарта. В концовке встречи игроки Кабо-Верде создали несколько опасных моментов, однако Эмилиано Мартинес сохранил преимущество своей команды. Для Месси этот гол стал 20-м на чемпионатах мира и седьмым на нынешнем турнире, что позволило ему вновь возглавить гонку бомбардиров.

Колумбия vs Гана

Заключительный матч стадии завершился победой Колумбии над Ганой со счетом 1:0. Единственный мяч уже на 14-й минуте забил Джон Ариас. При этом колумбийцы потеряли одного из лидеров: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил травму и был заменен уже на девятой минуте. Сборная Ганы за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот, а Колумбия уверенно контролировала ход встречи и вышла в следующий раунд.