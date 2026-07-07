Сделка с США под угрозой — в понедельник Иран выпустил не менее двух ракет по торговым судам, следовавшим через Ормузский пролив. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Оперативная служба по мониторингу торгового судоходства Королевских ВМС Великобритании (UKMTO) сообщила 6 июля, что получила донесение от танкера, шедшего на юг вдоль побережья Омана в районе Ормузского пролива: судно поразил снаряд неизвестного типа, на борту начался пожар. По словам источника Axios в администрации США, второе торговое судно было поражено иранской ракетой. Оба корабля получили значительные повреждения, но никто не пострадал.

По оценке Axios, США, вероятнее всего, ответят ударами по иранским целям. Атаки произошли после того, как истек срок недельного соглашения между Вашингтоном и Тегераном о приостановке ударов в проливе, заключенного 28 июня. Прошедший на минувшей неделе в Дохе раунд непрямых переговоров США и Ирана существенного прогресса по вопросу Ормузского пролива не принес.

Меморандум о взаимопонимании

Новые удары ставят под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном 17 июня. Документ провозгласил немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и запуск 60-дневных ядерных переговоров. По условиям меморандума Иран обязался обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив без взимания платы в течение 60 дней, а США — в течение 30 дней полностью снять морскую блокаду Ирана и вывести войска из акватории. Стороны также договорились о разработке плана экономического восстановления Ирана объемом не менее $300 млрд, поэтапной отмене санкций и разрешении экспорта иранской нефти. Иран, в свою очередь, подтвердил обязательство не разрабатывать ядерное оружие.

Что это значит для нефтяного рынка

Возобновление ударов в Ормузском проливе прямо противоречит ключевому обязательству Ирана по меморандуму и ставит под сомнение восстановление судоходства через ключевую нефтяную артерию мира. Ранее в воскресенье ОПЕК+ согласовала очередное увеличение квот на добычу нефти с августа на 188 тысяч баррелей в сутки — решение принималось в расчете на постепенное возобновление экспорта через пролив.

Как ранее отмечало агентство Reuters, добыча альянса в мае упала до 33,13 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале — во многом из-за того, что Ормузский пролив был закрыт для танкеров крупнейших участников ОПЕК+: Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака. Атака иранских военных на торговые суда может спровоцировать новый скачок нефтяных цен, которые за последние недели вернулись к докризисным уровням — около $72 за баррель марки Brent против пиковых $120 в разгар войны США и Израиля против Ирана.