Основания для сомнений в успехе сделки между Ираном и США есть, но шанс остается. Такой прогноз в беседе с RTVI сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По мнению дипломата, будущее соглашение, вероятно, будет более облегченной по сравнению с предыдущим. Также постпред отметил, что американцы впервые стали включать в состав своей делегации специалистов по ядерным вопросам.

«Раз процесс идет, остается шанс на то, что он завершится какими-то полезными результатами. Удастся это или нет? Да, очень много скепсиса в оценках перспектив со стороны экспертного сообщества», — отметил Михаил Ульянов.

По его мнению, «основания для сомнений, конечно, есть».

«Но вроде бы есть и политическая воля у сторон искать мирные решения, оказывают содействие Пакистан и Катар — вроде бы полезное содействие. По крайней мере, так это оценивают договаривающиеся стороны. Так что давайте посмотрим. Но шансы есть, конечно», — подчеркнул собеседник RTVI.

Последний раунд непрямых переговоров между Ираном и США прошел в Дохе при посредничестве Катара и Пакистана. Они прервались, поскольку иранской делегации нужно было вернуться в Тегеран для прощания с верховным лидером Али Хаменеи, убитого в феврале в результате израильско-американской операции.

Как отметил постпред при международных организациях (в том числе при МАТАГЭ), новая сделка — если она состоится — в любом случае «скорее всего, будет облегченной по сравнению с прежней».

«Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерная сделка 2015 года — это был действительно шедевр многосторонней дипломатии, когда разные страны — тройка европейская, Европейский союз в качестве координатора, Китай, Соединенные Штаты, Россия и Иран вместе выработали блестящую договоренность. Это сто с лишним страниц текста. Практически все, что нужно, там было учтено. И эту сделку поломали», — признал Михаил Ульянов.

Он также оценил уровень американских представителей на переговорах с иранцами. По словам дипломата, «только сейчас впервые с американской стороны в переговорах начинают принимать участие ядерные эксперты, специалисты по ядерным вопросам, которых отправили на подкрепление Уиткоффу и Кушнеру».

«Все предыдущие многочисленные раунды проводились теми, кого специалистами не назовешь: Кушнер и Уиткофф в ядерке, как я могу предположить, ничего не понимали. Теперь американцы готовы вроде бы заняться серьезно. Ну, слава Богу, что хоть сейчас это сделали. Потому что, конечно, люди, не владеющие этой проблематикой, серьезные переговоры вести не готовы. Сейчас, возможно, ситуация исправится», — заключил постпред.