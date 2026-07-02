Очередной раунд непрямых переговоров между представителями США и Ирана состоится после завершения прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил в соцсети X официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

По его словам, посредники из Катара и Пакистана завершили отдельные встречи с американской и иранской делегациями в Дохе. Аль-Ансари отметил позитивную динамику в переговорном процессе.

Прощание с Хаменеи продлится с 4 по 9 июля. Прощальная церемония и траурная процессия пройдут с 4 по 6 июля в Тегеране, 7 июля — в Куме, 8 июля — в иракских городах Неджеф и Кербела. Погребение состоится 9 июля в Мешхеде. Ожидается, что это станут самые масштабные государственные похороны в истории Исламской республики — по разным данным, на них ожидают представителей от 30 до 90 стран. Участие в траурной церемонии подтвердила Россия, направляющая делегацию во главе с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым. Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года в результате авиаудара Израиля при поддержке США.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади ранее сообщал, что иранская делегация провела в Дохе две встречи с представителями Катара и Пакистана — они были посвящены реализации пунктов меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. При этом официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что иранская сторона не планирует прямых переговоров с американской делегацией «на каком бы то ни было уровне», а находится в Дохе исключительно для контроля за выполнением положений меморандума, включая разблокировку замороженных иранских активов.

Переговоры проходят на фоне серии взаимных ударов в районе Ормузского пролива, поставившие под угрозу режим прекращения огня. Как сообщал Bloomberg, стороны договорились временно прекратить атаки перед возобновлением переговоров. Эскалация привела к переносу консультаций из Швейцарии в Доху и смене повестки: вместо иранской ядерной программы главной темой стала деэскалация вокруг Ормузского пролива. Одним из ключевых разногласий остается вопрос платы за проход судов через пролив: Тегеран настаивает на праве взимать сборы, Вашингтон — на свободном судоходстве.