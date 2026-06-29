США и Иран договорились временно прекратить взаимные удары перед возобновлением на этой неделе переговоров по ситуации в Ормузском проливе и другим вопросам. Как сообщает Bloomberg, это должно создать условия для продолжения технических консультаций по меморандуму о взаимопонимании, достигнутому ранее в этом месяце.

По словам американского чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности, стороны намерены воздержаться от новых атак, а судоходство через пролив должно осуществляться без препятствий.

Эскалация началась после серии взаимных ударов в районе Ормузского пролива. Иран атаковал контейнеровоз, после чего США нанесли удары по иранским объектам. Затем Тегеран атаковал судно с катарской нефтью, а Вашингтон вновь ответил военной операцией. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. На фоне сообщений о снижении напряженности выросли фьючерсы на американские фондовые индексы, а цена нефти Brent поднималась выше $73 за баррель, прежде чем скорректировалась.

По данным Bloomberg, технические переговоры должны продолжиться в Дохе. При этом между сторонами сохраняются разногласия по ряду положений соглашения, включая возможные сборы за проход судов через Ормузский пролив и вопросы, связанные с прекращением огня между Израилем и Ливаном. Иран также заявил, что в соответствии с так называемым Исламабадским меморандумом именно Тегеран отвечает за регулирование движения в Ормузском проливе и намерен жестче реагировать на нарушения режима судоходства.

Смена темы переговоров

Портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил, что главной темой технических переговоров будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива. Ожидается, что в переговорах примет участие Ник Стюарт, возглавляющий техническую группу США.

Переговоры во вторник первоначально должны были состояться в Швейцарии для обсуждения иранской ядерной программы, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. Однако эскалация привела к переносу переговоров в другое место, и их повестка была переориентирована на ситуацию в Ормузском проливе.