Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя автодилерской компании «Рольф» и экс-депутат Госдумы Сергей Петров к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном выводе около 4 млрд рублей за границу. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 17 августа.

Согласно приговору, Петрову также назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного или его выдачи в Россию.

Суд также заочно приговорил к 8,5 годам лишения свободы бывшего генерального директора «Рольфа» Татьяну Луковецкую и главу кипрской компании Георгия Кафкалию. Их признали виновными в ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов).

Как ожидается, решение суда будет обжаловано, отмечает «Интерфакс».

В настоящий момент все трое осужденных находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Об уголовном деле в отношении Петрова стало известно в июне 2019 года. По версии следствия, основатель «Рольфа» вместе с бывшим директором департамента развития бизнеса Анатолием Кайро, а также Луковецкой и Кафкалией, в составе группы с неустановленными соучастниками перевели средства, полученные от коммерческой деятельности, на счета кипрской Panabel Limited по подложному договору купли-продажи акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости.

Защита Петрова утверждала, что в уголовном деле отсутствовало событие преступления, так как сделка, о которой идет речь, представляла стандартную процедуру по реструктуризации и консолидации активов.

В феврале 2024 года суд обратил в доход государства все акции акционерного общества «Рольф», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».