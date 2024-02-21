Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф». Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Суд постановил обратить в доход государства все акции акционерного общества «Рольф», принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что имущество компаний было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Согласно иску ведомства, выдержки из которого приводил «Коммерсант», основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России», продолжал нелегально владеть и управлять бизнесом. Сами компании были «инструментом» для совершения коррупционных правонарушений, считает Генпрокуратура.

По версии ведомства, Петров фиктивно переоформил бизнес на своего сына Александра, но продолжал лично принимать руководящие решения в «Рольфе», определять судьбу компании и извлекать доход, который «скрывал от декларирования и контроля».

Сергей Петров, который имеет австрийское гражданство, с осени 2019 года объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Власти Австрии отказали России в его экстрадиции. Бывший директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро получил по этому делу 8,5 года лишения свободы.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это связано «исключительно с экономической целесообразностью», соблюдением российских законов и «с учетом международной экономической конъюнктуры».

Новым гендиректором «Рольфа» стал Алексей Гуляев. Основатель компании назвал передачу «Рольфа» под управление Росимущества «правовым беспределом» и заявил, что «государство стреляет в ногу себе».