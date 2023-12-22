Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества акции компании «Рольф». Текст соответствующего указа опубликован на портале правовой информации. Основатель «Рольфа» назвал это решение «правовым беспределом», сообщает РБК.

Согласно указу, Росимущество получит:

обыкновенные акции «Рольфа» от Delance Limited (660,7 млн штук) и «Рольф Моторс» (15 198 штук),

ООО «Ральф Моторс» (99% от АО «Рольф» и 1% от Delance Limited),

ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» (99% от АО «Рольф» и 1% от Delance Limited),

ООО «Рольф Тех» от АО «Рольф».

По словам основателя «Рольфа» Сергея Петрова, решение главы государства представляется ему «правовым беспределом» — «каким-то разрушением правовой собственности», которое «прямо на глазах происходит». Бизнесмен считает, что за этим последует «дальнейшая деградация всего государства».

«Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — добавил Петров. На вопрос о возможном обращении в международные суды он ответил, что сначала должен проконсультироваться со своими юристами.

«Рольф» — один из крупнейших автодилерских холдингов. Он был создан в 1991 году и находился в собственности у Сергея Петрова и его семьи через принадлежащую им кипрскую компанию Delance Ltd.

Предполагалось, что «Рольф» перейдет в собственность автодилерской сети «Ключавто». Договоренность о продаже была достигнута между участниками сделки в 2021 году, однако весной 2022 года директор по развитию «Рольфа» сообщил, что вопрос поставлен «на паузу».

В 2019 году в отношении основателя «Рольфа» было возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях и переводе денежных средств нерезидентам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Петров перевел выручку холдинга в размере 4 млрд рублей на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Ltd. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск, а на имущество компании наложили обеспечительный арест.

Вину в преступлениях, которые ему вменяют, Петров не признал. Он высказывал предположения о том, что его уголовное преследование может быть обусловлено политическими мотивами или попыткой рейдерского захвата бизнеса. По словам Петрова, ему поступали предложения продать холдинг «за полцены».

В последние годы бизнесмен проживал в Австрии, гражданином которой является, и говорил в интервью, что не планирует возвращаться. Сейчас он заявляет, что даже не знает свой статус в уголовном деле. «Меня [это] не интересует. Я живу давно в Европе», — сказал он РБК.

В сентябре 2023 года по тому же делу был вынесен приговор члену совета директоров «Рольфа» Анатолию Кайро — он получил восемь с половиной лет колонии. Экс-гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panavel Ltd Георгий Кафкалия были заочно арестованы.