Американская актриса и певица, звезда сериалов «Нэшвилл» и «Герои» Хейден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет в воскресенье, 16 августа, сообщает TMZ. Отец актрисы Скип Панеттьери подтвердил это ABC News, не назвав причину смерти дочери.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и стихийной силой, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам зрителей, которые видели ее на экране», — говорится в заявлении отца.

Он попросил не беспокоить семью, пока она «переживает эту невообразимую потерю».

Панеттьери не дожила пять дней до дня рождения. По данным TMZ, актриса и ее непостоянный бойфренд и коллега Брайан Хикерсон 15 августа прилетели из Лос-Анджелеса «на юг». Близкий к Хейден источник рассказал таблоиду, что в последний год она жаловалась на боли в спине.

Издание пишет со ссылкой на источник в полиции, что в связи со смертью Панеттьери началось расследование.

Хейден Панеттьери начала карьеру еще в детстве и добилась больших успехов на телевидении и в кино. Больше всего она запомнилась зрителям ролями Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкально-драматическом сериале «Нэшвилл». За роль Барнс она была номинирована на множество премий, включая «Золотой глобус».

Актриса также снялась в фильмах «Вспоминая Титанов», «Модная мамочка» (оригинальное название «Воспитание Хелен»), «Принцесса льда» и «Крик 4».

Личная жизнь Панеттьери часто становилась предметом для бурных обсуждений. В 2009—2018 годах она встречалась с украинским боксером-тяжеловесом Владимиром Кличко, младшим братом нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. В 2013 году они объявили о помолвке, но впоследствии расстались.

В их союзе в 2014 году родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В 2018 году Панеттьери добровольно передала Кличко все права опеки, с тех пор девочка живет в Европе с отцом, а с матерью общалась только по видеосвязи.

После расставания с Кличко Панеттьери сошлась с начинавшим актером Брайаном Хикерсоном, после чего в СМИ стали множиться сообщения об их публичных и домашних ссорах, которые доходили до драк. Хикерсона несколько раз арестовывали за домашнее насилие, в 2020 году сама Хейден заявила на него в полицию. В 2021 году его приговорили к 45 суткам в тюрьме. В итоге Хикерсон отсидел 13 дней, признав себя виновным по двум пунктам обвинения в нанесении актрисе телесных повреждений.

В последние годы Панеттьери откровенно высказывалась о своих проблемах. В интервью программе «Good Morning America» ​​в 2022 году она рассказала о борьбе с алкоголизмом и послеродовой депрессией. В 2023 году ее младший брат Янсен Панеттьери умер в возрасте 28 лет от кардиомегалии (увеличения сердца) в сочетании с осложнениями со стороны аортального клапана.

В мае 2026-го Панеттьери выпустила мемуары «Это я: Расплата», в которых размышляла о своей славе в детстве, материнстве, психическом здоровье, домашнем насилии и утрате брата. В интервью она говорила, что никогда не переживет эту потерю.