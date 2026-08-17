Латвия должна получить дополнительные €7 млрд в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС для покрытия расходов на оборону и экономических потерь, вызванных разрывом отношений с Россией. Об этом рассказал Politico премьер-министр страны Андрис Кулбергс.

Он заявил, что речь идет о выделении средств по программе повышения конкурентоспособности сверх того, что ранее уже получило руководство страны. Отмечается, что названная премьер-министром Латвии сумма составит около половины общего объема оборонных расходов республики в размере €15,12 млрд.

По словам Кулбергса, Латвия берет займы для обеспечения безопасности стран, которые находятся гораздо дальше от зоны боевых действий.

«Мы доводим бюджетный дефицит до предела <…> и за счет этого долга оплачиваем <…> оборону всей Европы», — сказал Кулбергс.

Латвийский премьер добавил, что существенная часть этих средств возвращается в западноевропейские страны в виде платы за закупку вооружений у Германии, Франции, Испании, Швеции и Нидерландов.

«Мы подпитываем их экономики», — выразил уверенность он.

Кандидат на пост премьер-министра Латвии от партии «Прогрессивные» Андрис Шуваевс заявил, что на 100% уверен в том, что внешняя политика страны по отношению к России изменится в будущем и будет смягчена. Важным фактором для развития такого сценария, по словам Шуваевса, должно стать освобождение от санкций ряда российских предпринимателей.

В июне Кулбергс выступил с требованием разорвать все экономические связи с Россией и Беларусью, назвав их «ненужной зависимостью, которая только ухудшает ситуацию». Исключение премьер-министр Латвии призвал сделать только для фармацевтической сферы.