В Уфе 16-летняя девушка напала с ножом на сверстницу и ее 9-летнюю сестру, после чего скрылась, но вскоре была задержана. Раненых девочек срочно прооперировали, старшая находится в крайне тяжелом состоянии, младшая — в тяжелом, но стабильном. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двоих несовершеннолетних. RTVI собрал, что известно.

Информация о нападении с ножом на девочек поступила в отдел полиции №3 Уфы.

«Предварительно <…> установлено, что находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам 9 и 16 лет», — говорится в сообщении МВД по Башкирии.

Нападавшая сбежала, но была задержана полицейскими. По версии следствия, она ударила сверстницу и ее сестру ножом на почве личных неприязненных отношений, передает РИА Новости со ссылкой на СК по республике.

Следствие будет просить суд избрать задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК.

По данным Mash Batash, в квартире в момент нападения вместе с сестрами был их 10-летний брат. Его нападавшая не тронула. Увидев сестер в крови, мальчик выбежал к соседям, которые вызвали скорую.

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что пострадавшие были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Уфы и экстренно прооперированы.

«Старшая девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивается как тяжелое, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал министр.

В прокуратуре Башкирии подтвердили, что брат не пострадал. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних и намерено дать оценку работе органов системы профилактики.

Как выяснил Mash Batash, девушка, совершившая нападение, приходила к девочкам неделей ранее. Тогда обошлось без конфликта. Однако утром 17 августа она вернулась к ним, одевшись во все черное и вооружившись ножом. Раньше подростки ссорились между собой, отмечает канал.

Mash утверждает, что девушка, устроившая поножовщину, ходила по улицам Уфы в черном костюме из сериала «Игра в кальмара» и пугала детей.

Пострадавшие сестры — из неблагополучной семьи, их родители в разводе, отец известен агрессивными выходками, говорится в публикации.

Старшая из пострадавших сестер училась в колледже и жила в общежитии, пишет Mash. Ученики колледжа описывают ее характер как тихий и спокойный.