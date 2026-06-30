Иран не планирует переговорных встреч «на каком бы то ни было уровне» с делегацией из США в Дохе. Соответствующее заявление официального представителя иранского Министерства иностранных дел Исмаила Багаи было опубликовано в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства страны.

«Тот факт, что представители США едут в Катар, никак не связан с визитом иранской делегации», — сказал он.

Багаи отметил, что иранская делегация экспертов будет находиться в Дохе одновременно с высокопоставленными представителями американской стороны не для переговоров, а для контроля за выполнением положений меморандума о взаимопонимании, включая пункт о разблокировке замороженных активов страны.

Представитель МИД Ирана также заявил, что начало переговоров по окончательному соглашению будет зависеть от начала выполнения ряда пунктов меморандума и последующего процесса их реализации. В настоящий момент, отметил он, США уже выдали необходимые разрешения для продажи нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на американского чиновника, что Тегеран и Вашингтон договорились временно приостановить взаимные удары перед переговорами по ситуации в Ормузском проливе, чтобы создать условия для технических консультаций по меморандуму о взаимопонимании.

Портал Axios, в свою очередь, сообщил, что основной темой технических переговоров между сторонами станет деэскалация обстановки вокруг Ормузского пролива. Изначально ожидалось, что встреча сторон пройдет в Швейцарии и предметом обсуждения станет иранская ядерная программа, однако из-за эскалации было решено перенести ее в другое место.