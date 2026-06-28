США нанесли новые удары по Ирану после атаки беспилотника КСИР на танкер в Ормузском проливе. Тегеран в ответ атаковал ракетами и дронами американские базы в Кувейте и Бахрейне. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня.

В ночь на 28 июня Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что истребители ВМС и ВВС нанесли удары по 10 иранским военным целям в Ормузском проливе и прилегающих районах. Поводом стала атака беспилотника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на танкер M/T Kiku под флагом Панамы, перевозивший более 2 млн баррелей сырой нефти.

«Ирану был предоставлен шанс соблюсти соглашение о прекращении огня, но он отказался от него, когда его войска запустили беспилотник, который поразил танкер M/T Kiku», — говорится в заявлении CENTCOM.

По данным американского командования, удары были нанесены по системам военного наблюдения и связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и средствам установки мин. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social подтвердил проведение операции и пригрозил Ирану уничтожением.

«Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение соглашения о прекращении огня. Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!» — написал Трамп.

Спустя несколько часов КСИР заявил об ответных ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне. По утверждению Тегерана, были «уничтожены восемь важных объектов военной инфраструктуры США на базе Али Аль-Салем в Кувейте и Пятого флота в порту Салман в Бахрейне». Командование ВМС КСИР пообещало, что в ближайшие дни американские базы в регионе переживут «ад». Сообщений о жертвах среди американского персонала не поступало.

Армия Кувейта сообщила, что системы ПВО отражали «враждебные» ракетные и беспилотные атаки, а в Бахрейне, по данным МВД страны, звучали сирены. Позднее МИД Бахрейна осудил удары как нарушение суверенитета королевства и призвал Совбез ООН провести срочное заседание.

МИД Ирана квалифицировал ночные удары США как нарушение первого пункта меморандума о прекращении огня и Устава ООН. КСИР предупредил, что американские действия «приведут к полной остановке всех дипломатических процессов».

Нынешняя эскалация — уже вторая за последнее время. Она началась с атаки КСИР на контейнеровоз M/V Ever Lovely под флагом Сингапура. В ответ США нанесли первую серию ударов по иранским объектам. Иран ответил атакой беспилотника на военно-морскую базу США в Бахрейне — после чего последовал удар по танкеру M/T Kiku в субботу и новая американская авиационная атака в ночь на воскресенье.

Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ущерб, нанесенный ракетами и беспилотниками Ирана военной инфраструктуре США в районе Персидского залива, оказался значительно масштабнее, чем признавалось официально.

Издание отмечает, что с конца февраля по июнь удары были нанесены не менее чем по 20 американским объектам. В том числе серьезно пострадала единственная американская военно-морская база на Ближнем Востоке — NSA Bahrain в Бахрейне: под удар попали командный штаб, не менее дюжины других зданий и два спутниковых коммуникационных терминала. США эвакуировали большую часть персонала, но оставили на базе небольшой штат сотрудников.

Масштаб ущерба на этой базе официально так и не раскрыли: в мае на слушаниях в Конгрессе министр обороны Пит Хегсет отказался назвать конкретную сумму и ответил риторическим вопросом: «Какова цена того, что Иран получит ядерное оружие?»

Между тем стоимость строительства зданий того же типа, что были повреждены на базе NSA Bahrain, газета оценивает примерно в $400 млн. В эту сумму не включены такие статьи расходов, как вывоз обломков, усиление конструкций и другие расходы, которые возникнут при восстановлении объекта.

Военные аналитики недавно оценили общую стоимость войны США с Ираном в $40 млрд, из которых от $2,2 млрд до $5,1 млрд — прямой ущерб американской военной инфраструктуре в регионе.

Тем временем Пентагон рассматривает возможность коренного пересмотра своего военного присутствия на Ближнем Востоке: сокращения группировок в Кувейте и Саудовской Аравии, переноса части командных центров и баз западнее — дальше от зоны поражения иранских ракет, а также размещения узлов управления под землей. Среди рассматриваемых площадок для передислокации называется и Израиль. Впрочем, официально ни одно из этих решений пока не принято.

Новый обмен ударами происходит на фоне попыток Вашингтона и Тегерана сохранить мирное соглашение. 17 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов. Документ предусматривал прекращение огня и безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив без взимания платы в течение 60 дней. Акватория, через которую до начала войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, была фактически перекрыта Ираном с конца февраля, что вызвало резкий скачок нефтяных цен. После подписания меморандума цены успели откатиться к довоенным значениям, но из-за новой эскалации ситуация может измениться.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире программы Real Time заявил, что Вашингтон победит Тегеран при любом исходе. «Если мы заключим финальную сделку — отлично. Если мы не заключим финальную сделку, их ядерная программа все равно уничтожена. Они все равно значительно ослаблены как страна. Так что, на мой взгляд, Америка побеждает в любом случае», — подчеркнул он.

На вопрос о рычагах давления вице-президент ответил: «Если они готовы к переменам, мы тоже готовы измениться. Если нет, то мы по-прежнему держим все карты в руках».