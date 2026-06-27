США выйдут победителями из противостояния с Ираном независимо от того, удастся ли заключить окончательное соглашение по ядерной программе. Об этом, как передает The Guardian, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире программы Real Time.

«Если мы заключим финальную сделку — отлично. Если мы не заключим финальную сделку, их ядерная программа все равно уничтожена. Они все равно значительно ослаблены как страна. Так что, на мой взгляд, Америка побеждает в любом случае», — сказал Вэнс.

Когда ведущий усомнился в том, что иранская ядерная программа действительно уничтожена, вице-президент ответил: «Какая ее часть не уничтожена? То, что нужно было уничтожить, — это способность обогащать уран. Она уничтожена».

По словам Вэнса, у США есть все рычаги давления на Тегеран. «Мы готовы снять экономическое давление, если они сделают то, что нам нужно», — сказал он.

Ключевым результатом вице-президент назвал уничтожение иранского потенциала по обогащению урана и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Увеличение нефтяного трафика через пролив он расценил как «сигнал того, что происходит что-то реальное».

«Если они готовы к переменам, мы тоже готовы измениться. Если нет, то мы по-прежнему держим все карты в руках — и я считаю, что это хорошая позиция», — добавил Вэнс.

Он также обозначил условия нормализации отношений: «Если они [иранцы] готовы отказаться от ядерных амбиций в долгосрочной перспективе, США готовы коренным образом изменить свои отношения с этой страной».

Аналогичную позицию вице-президент США высказывал и ранее. 20 июня, выступая на Fox News, Вэнс защищал меморандум о взаимопонимании, подписанный Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, от критики со стороны республиканцев. Те утверждали, что экономические стимулы могут позволить Тегерану восстановить военный и ядерный потенциал.

«Соединенные Штаты держат все карты. Ормузский пролив открыт, иранские вооруженные силы уничтожены», — заявил он, добавив, что на кону стоит и иранский запас обогащенного урана, который американская сторона намерена нейтрализовать.

«Сейчас перед ними развилка. США побеждают в любом случае — но то, что произойдет дальше, во многом зависит от самих иранцев», — подчеркнул Вэнс.

При этом, как отмечает The Guardian, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сокращение иранских запасов обогащенного урана или их вывоз за рубеж остаются возможным вариантом в рамках будущего соглашения.

Между тем отношения Тегерана и Вашингтона вновь обострились на фоне переговоров о мирном соглашении. Это произошло после того, как, по данным американских военных, иранский ударный беспилотник поразил грузовое судно Ever Lovely под флагом Сингапура в Ормузском проливе у берегов Омана. Судно получило повреждения правого борта и ходового мостика, жертв среди экипажа не было.

Трамп назвал произошедшее «глупым нарушением» соглашения о прекращении огня со стороны Тегерана. В ответ американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным объектам — операция продолжалась около 90 минут. Центральное командование США (CENTCOM) назвало иранскую атаку «неспровоцированной агрессией против коммерческого судоходства», которая явно нарушила режим прекращения огня.

Вэнс сформулировал позицию Вашингтона в соцсети X так: «Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдали. Если у них есть разногласия по поводу применения меморандума, они могут снять трубку. Но насилие встретит насилие».

После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ответные удары по «местам дислокации террористической армии США в регионе», и предупредил о более масштабном ответе в случае продолжения агрессии. МИД Ирана расценил американские удары как нарушение Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании.