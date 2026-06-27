США нанесли авиаудары по Ирану. Это произошло после того, как глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Тегеран в «глупом нарушении» соглашения о прекращении огня из-за атак БПЛА на суда в Ормузском проливе. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пообещал, что Вашингтон будет отвечать «насилием на насилие».

Американские удары были направлены против нескольких объектов Ирана близ Ормузского пролива и на острове Кешм, где, по предварительным данным, хранятся ракеты и беспилотники. По мнению СМИ, США провели локальную операцию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Авиаудары продолжались примерно 90 минут.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным объектам.

По данным CENTCOM, в четверг иранский ударный беспилотник поразил грузовое судно Ever Lovely под флагом Сингапура в проливе у побережья Омана. После атаки судно смогло продолжить движение через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

«Неспровоцированная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства явно нарушила режим прекращения огня», — заявили в CENTCOM.

В Вашингтоне заверили, что намерены придерживаться условий перемирия.

«Вооруженные силы США сохраняют присутствие в регионе и бдительно следят за тем, чтобы все положения соглашения с Ираном соблюдались, исполнялись и оставались полностью в силе», — говорится в заявлении CENTCOM.

Трамп назвал иранскую атаку «глупым нарушением» соглашения о прекращении огня. До начала ударов он заявил журналистам: «Мне не нравится, что они вчера открыли огонь — причем четыре раза. Им не следовало этого делать». Он также рассказал, что американские военные сбили еще три ударных беспилотника, направленных против судов в проливе.

Вэнс, который на прошлых выходных ездил в Швейцарию на переговоры с иранской стороной, написал в X: «Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдали. Если у них есть разногласия по поводу того, как применяется меморандум о взаимопонимании, они могут снять трубку. Но насилие встретит насилие».

Инцидент произошел более чем через неделю после того, как Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой для долгосрочного мирного соглашения и завершения войны между двумя странами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские удары заявил, что его военно-морские силы «поразили места дислокации террористической армии США в регионе», и предупредил: любая новая агрессия встретит еще более масштабный отпор.

«США, провоцируя различные стороны, стремились нарушить это обязательство. Необходимый ответ был дан и будет даваться впредь. Если агрессия повторится, наш ответ будет шире», — цитирует CNBC заявление КСИР.

Иранские военные также сослались на пункт 5 меморандума о взаимопонимании, согласно которому, как утверждает Иран, контроль за проходом судов через Ормузский пролив находится в ведении исламской республики.

Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Азизи заявил, что США «вновь атаковали Иран посреди переговоров». Он добавил, что Тегеран не стремится к эскалации: «Это не нарушение перемирия — это управление перемирием».

«Президент США показал, что не привержен ни принципам переговоров, ни прекращению огня. Это безрассудное нарушение перемирия, как всегда, приведет их к отступлению и сожалениям. Игра в обвинения больше не работает», — подчеркнул Азизи.

Иранский МИД сообщил, что атака США стала нарушением Устава ООН и условий меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

«Эти жестокие атаки, нацеленные на береговые наблюдательные сооружения Ирана, представляют собой явное нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямое нарушение пункта первого меморандума о прекращении войны», — говорится в заявлении министерства.

Тем временем британская служба морской торговли UKMTO сообщила, что судно Ever Lovely получило повреждения правого борта и ходового мостика: «Грузовое судно поражено с правого борта неизвестным снарядом, поврежден мостик. Капитан сообщает об отсутствии жертв и экологического ущерба».