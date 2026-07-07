Помощь Украине станет «очень негативной страницей истории» Сербии, заявил RTVI сербский депутат Александр Павич. Так он прокомментировал попытки главы парламента Аны Брнабич отрицать «пророссийскую» ориентацию Белграда.

В недавнем интервью Euronews Брнабич опровергала мнение о том, что сербы — это «маленькие русские» и «российский троянский конь» в Европе. Она напомнила, что с 2022 года Белград потратил свыше 60 млн на финансовую и гуманитарную помощь Киеву, и подтвердила сохранение политического курса на вступление в ЕС.

По словам Брнабич, между Сербией и Украиной сложились «очень тесные связи», в рамках которых президенты обеих стран Александр Вучич и Владимир Зеленский поддерживают регулярные контакты.

Спикер сербского парламента признавала, что у ее страны «традиционно хорошие» отношения и с Россией, — но тут же указывала на «разногласия» с Москвой.

«Россия неоднократно критиковала Сербию за голосование в ООН по осуждению российской агрессии на Украине, а также за помощь Украине», — отмечала Брнабич.

Павич согласился с ней в том, что российско-сербские отношения «не лишены трений». Он напомнил, что Москва «неоднократно обижалась» на Белград из-за его помощи Киеву.

«Эти эпизоды, связанные с официальной поддержкой Белградом Киева — включая боеприпасы и оружие, о которых Ана Брнабич не упоминает в своем интервью, — уже являются очень негативной страницей сербской истории (так же, как позитивной страницей сербской истории является отказ от введения санкций против России)», — заявил депутат RTVI.

По его словам, сербские политики регулярно упоминают о том, что в ходе Второй мировой войны их страна входила в антинацистскую коалицию под руководством СССР и была «на правильной стороне истории».

Поэтому, рассуждает депутат, со стороны властей Сербии «совершенно недопустимо» не признавать «неонацистскую природу киевского режима» и не осуждать «реабилитацию украинских коллаборационистов-нацистов, чья героизация неотъемлемой частью официальной политики Киева».

«Нельзя одновременно унаследовать участие в антинацистской коалиции на стороне победителей во Второй мировой войне и игнорировать тот факт, что сегодняшние Киев и Брюссель по сути являются продолжением политики Третьего рейха», — заявил собеседник RTVI.

Павич обвинил спикера парламента в том, что она от имени сербского руководства «недостойно идет на уступки Брюсселю и базирующейся в Брюсселе бюрократии ЕС, которая подвергается значительной милитаризации и превращается в военный блок с амбициями начать новую войну против России».

Ранее Павич аналогичным образом обвинял Германию в поддержке «пропитанного неонацистскими элементами киевского режима». Он утверждал, что ФРГ решила милитаризовать себя и всю Европу, чтобы продолжить то, на чем остановили Третий рейх, и «завершить свои великогерманские дела».