Конкретных договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию и посещении им Эрмитажа пока нет. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, приглашал ли президент РФ Владимир Путин Трампа в Санкт-Петербург и не намеревается ли он лично провести для главы Белого дома экскурсию по Эрмитажу.

4 июля российский и американский лидеры провели телефонный разговор. В ходе него Трамп отметил, что «восхищен петербургским Эрмитажем», рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В 2024 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что встречался с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго до его первого президентского срока. По его словам, республиканец тогда назвал петербургский музей лучшим в мире.

Известно, что Трамп посещал Эрмитаж, когда приезжал в СССР в 1987 году.