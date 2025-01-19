Избранный президент США Дональд Трамп планирует свергнуть главу Венесуэлы Николаса Мадуро, который «украл выборы, посадил в тюрьму своего соперника» и пообещал вторгнуться в Пуэрто-Рико, сообщил Axios один из советников американского лидера, участвующий в обсуждении внешней политики.

Собеседник Axios уточнил, что США могут добиться «смены режима» в Венесуэле не только военным путем. По его словам, команда Трампа хочет, чтобы Мадуро «пошел по пути недавно свергнутого сирийского диктатора Башара Асада».

«Мы бы ничуть не возражали, если бы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве. <…> Это [правление президента Венесуэлы] недолговечно. Мадуро буквально разрушает страну. <…> Массовые проблемы с беженцами, отправка преступников в США, падение добычи нефти», — сказал Axios советник избранного американского президента.

Когда советника Трампа спросили о реакции команды Трампа на угрозу Мадуро вторгнуться в Пуэрто-Рико (находится под управление США), тот ответил «со смехом: “Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? С чем?”».

Во время своей предвыборной кампании, отмечает издание, Трамп обвинял Мадуро в том, что тот намеренно направляет в США преступные группировки. В статье также уточняется, что из Венесуэлы при нынешнем правительстве за последние 10 лет эмигрировало почти 8 млн человек, что стало головной болью для соседних государств.

Богатая нефтью, но фактически нищая Венесуэла «управляется организацией наркоторговцев, которая превратила себя в национальное государство», ранее заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио. Axios пишет, что венесуэльские власти ранее готовили на него покушение.

По словам Рубио, Мадуро «сотрудничает с Китаем, Россией и Ираном, который строит в Венесуэле беспилотные летательные аппараты», а также Кубой.

Одним из решений президента США Джозефа Байдена, которые он принял перед уходом из Белого дома, стало ослабление санкций против Кубы, одного из союзников Венесуэлы.

Помимо интереса к ситуации в Латинской Америке, ранее Трамп проявил интерес к Гренландии, пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом и аннексировать Канаду, а также не исключал вторжения в Мексику. Озвученные политиком идеи получили неофициальное название «доктрина Донро».

В ноябре 2024 года, пишет Axios, нефтяные компании пытались убедить американские власти наладить отношения с Каракасом. В частности, они предложили сделку типа «нефть в обмен на мигрантов», в рамках которой США ослабили бы санкции и получали бы из Венесуэлы больше нефтепродуктов, таких как асфальт, а венесуэльские власти «согласились бы замедлить эмиграцию или, возможно, забрать миллионы мигрантов, депортированных из США».