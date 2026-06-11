Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия и Ирландия призвали европейские страны не вести переговоры о ценах на лекарства в одиночку. В совместном заявлении они предупредили об опасности «нескоординированных индивидуальных ответов» и выступили за единый европейский подход к ценообразованию на медикаменты, пишет Politico.
Поводом стало нарастающее давление со стороны США и крупных фармкомпаний. Администрация Трампа требует, чтобы европейские страны платили за лекарства больше — сейчас цены в Германии примерно втрое ниже американских. США уже добились сделки с Британией, Лондон согласился платить больше за медикаменты в обмен на временное освобождение от тарифов.
Американские посольства по всей Европе ведут аналогичные переговоры с национальными правительствами. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла вместе с тридцатью другими топ-менеджерами фармотрасли запросил экстренную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По имеющимся данным, Бурла предупредил, что планы Берлина по снижению цен на лекарства заставили Pfizer пересмотреть инвестиции в стране. Eli Lilly и Boehringer Ingelheim уже заморозили немецкие проекты.
Ближайшая развязка — 16 июня, когда министры здравоохранения ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить давление на фармацевтический рынок со стороны Трампа. Швеция уже созывает представителей десяти стран на отдельную встречу ради выработки скоординированного ответа.
Тем временем лоббисты производителей дженериков предлагают свой путь: ускорить переход на дешевые аналоги биологических препаратов, что, по их расчетам, высвободит до 10 млрд евро в год.
Контекст:
Снижение цен на лекарства в США было одним из политических обещаний Трампа. В мае 2025 года Трамп подписал указ, обязывающий производителей лекарств снизить цены в США до уровня зарубежных. Фармкомпании в ответ начали давить на европейские власти, требуя разрешить им повысить цены в ЕС и Британии. Логика производителей простая: если им принудительно снижают доходы на американском рынке, они хотят компенсировать это за счет европейских покупателей. Параллельно США угрожают ввести 100-процентные пошлины на фармацевтическую продукцию — с исключениями для компаний, которые уже строят заводы на территории США.