Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия и Ирландия призвали европейские страны не вести переговоры о ценах на лекарства в одиночку. В совместном заявлении они предупредили об опасности «нескоординированных индивидуальных ответов» и выступили за единый европейский подход к ценообразованию на медикаменты, пишет Politico.

Поводом стало нарастающее давление со стороны США и крупных фармкомпаний. Администрация Трампа требует, чтобы европейские страны платили за лекарства больше — сейчас цены в Германии примерно втрое ниже американских. США уже добились сделки с Британией, Лондон согласился платить больше за медикаменты в обмен на временное освобождение от тарифов.

Американские посольства по всей Европе ведут аналогичные переговоры с национальными правительствами. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла вместе с тридцатью другими топ-менеджерами фармотрасли запросил экстренную встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По имеющимся данным, Бурла предупредил, что планы Берлина по снижению цен на лекарства заставили Pfizer пересмотреть инвестиции в стране. Eli Lilly и Boehringer Ingelheim уже заморозили немецкие проекты.

Ближайшая развязка — 16 июня, когда министры здравоохранения ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить давление на фармацевтический рынок со стороны Трампа. Швеция уже созывает представителей десяти стран на отдельную встречу ради выработки скоординированного ответа.

Тем временем лоббисты производителей дженериков предлагают свой путь: ускорить переход на дешевые аналоги биологических препаратов, что, по их расчетам, высвободит до 10 млрд евро в год.