Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с резким предупреждением в адрес Кубы во время визита на американскую военно-морскую базу в Гуантанамо. Он предостерег, что любая попытка приобрести оружие, способное угрожать этой базе или территории США, спровоцирует конфронтацию, «которую они [кубинские власти] не выдержат», сообщает The Guardian.

«Будущее Кубы находится в руках президента Соединенных Штатов и кубинского руководства. Что бы ни случилось, [американское] Министерство обороны будет готово и настроено на любые возможные непредвиденные обстоятельства», — заявил Хегсет.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не может сравниться с США по военной мощи.

«Мы хотим, чтобы мир понял, что американская мощь, будь то на расстоянии 9 тыс. миль или 90 миль от наших берегов, не имеет равных, и мы готовы в любой момент действовать как наступательно, так и оборонительно, чтобы защитить свои интересы», — приводятся его слова на сайте Пентагона.

Хегсет назвал базу в Гуантанамо важным стратегическим участком американской территории.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе, штат Флорида, глава Пентагона сказал, что захват или убийство президента Кубы Мигеля Диас-Канеля остаются возможными вариантами развития событий.

Ранее во время общения Хегсета с журналистами в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе была затронута тема возможного захвата или убийства президента Кубы. Глава Минобороны дал понять, что Вашингтон рассматривает все варианты ответа, в том числе в случае угрозы американским объектам и территории США.

«Мы рассматриваем все варианты. Президент [США] ожидает, что мы будем действовать жестко и решительно и при необходимости задействуем всю нашу огневую мощь. И мы, конечно, сделаем это, если понадобится», — сообщил министр (перевод по видео C-Span).

Заявления Хегсета прозвучали после публикации Axios в мае, в которой утверждалось, что карибское государство якобы получило более 300 боевых беспилотников и обсуждало возможность их применения против базы в Гуантанамо, американских военных кораблей и, возможно, объектов во Флориде.

Американские чиновники в разговоре Axios утверждали, что Куба закупает ударные беспилотники у России и Ирана с 2023 года и стремится приобрести еще больше.

В Гаване резко осудили публикацию, а глава МИД Кубы Бруно Родригес обвинил США в безосновательной подготовке к новой войне.

В конце мая газета Politico со ссылкой на источники писала, что Пентагон в течение нескольких месяцев перебрасывал силы и вооружения, которые могли бы быть использованы в случае силовой операции против Кубы. В статье отмечалось, что хотя президент США Дональд Трамп на тот момент не одобрил вторжение на Кубу, именно он ранее предлагал план силового захвата власти на острове, когда экономическое и политическое давление не помогло свергнуть режим.

После январской операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп пригрозил предпринять военные действия в других странах Латинской Америки, в том числе на Кубе.

США ограничили поставки нефти на Кубу и пригрозили пошлинами странам, продолжающим такие поставки. В результате возник дефицит топлива, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране, а также нехватке других основных товаров. В Москве эти меры называют энергетической блокадой Кубы.

В России неоднократно выражали возмущение ужесточением блокады острова. В среду, 10 июня, депутаты Госдумы приняли заявление с призывом немедленно прекратить политическое и экономическое давление на Кубу и о прекращении «американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз».