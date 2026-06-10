Депутаты Госдумы настаивают на незамедлительном отказе от любых форм политического и экономического давления на Кубу и прекращении «американской неоколониальной практики ведения дел на основе шантажа и угроз», об этом говорится в принятом заявлении, передает корреспондент RTVI. Заявление единогласно поддержали 390 парламентариев.

«Считаем недопустимым вмешиваться в вопросы суверенных государств и осуждаем политику Соединённых Штатов Америки, направленную на это», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам перед пленарным заседанием.

Он призвал развивать отношения на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества — так, как, по его словам, это делает Россия.

«А что касается Соединенных Штатов Америки, им надо давно уже успокоиться. Потому что Куба живет своей жизнью, но создаваемые ей проблемы ничего хорошего не несут, потому что это проблемы, с которыми сталкиваются люди. Поэтому мы считаем, что это недопустимо. И надо, конечно, учитывать, что суверенные государства сами строят свою жизнь, а люди определяют будущее этих стран», — добавил Володин.

Во время пленарного заседания спикер Госдумы призвал снять санкции не только с Кубы, отметив, что такие ограничения вводят «слабые, неуверенные» страны. По его мнению, «нужно делать все для того, чтобы такое исключить в международных отношениях».

«Надо стараться делать все для того, чтобы ушли в прошлое и санкции, и ограничения, которые искусственно вводятся для того, чтобы сдержать развитие других государств. Мы сами с санкциями сталкиваемся. Более того, в отношении России введено их уже свыше 31 тысячи, и считаем это недопустимым. Поэтому также, со своей стороны, требуем, чтобы санкции были сняты и с Кубы, и с КНДР, и с Ирана. Мы видим противодействие и препятствия для развития в отношении Китая вводят. Это все делается для того, чтобы сдержать развитие других государств. Неправильная политика, и, как правило, так себя ведут слабые, неуверенные», — сказал Володин.

О чем говорится в заявлении

В заявлении депутаты Государственной думы призывают Организацию Объединенных Наций (ООН), международные парламентские организации и парламенты государств мира выступить с осуждением «агрессивной политики США» в отношении Кубы и призвать Вашингтон незамедлительно снять торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду островного государства.

Российские парламентарии отмечают резкую эскалацию напряженности вокруг Кубы, связанную с «беспрецедентным, необоснованным и противоречащим общепризнанным международно-правовым нормам давлением Соединенных Штатов Америки на Остров Свободы», следует из документа.

«Продолжающаяся экономическая, финансовая и особенно ставшая практически тотальной энергетическая блокада США в отношении Республики Куба является не чем иным, как неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, примером ведения межгосударственных отношений на основе нелегитимных ограничительных мер, что прямо нарушает принципы и нормы Устава ООН», — говорится в заявлении.

Спровоцированная нынешней американской администрацией ситуация еще больше усугубила крайне тяжелое положение населения острова, подчеркнули депутаты. Особую тревогу парламентариев вызывает «демонстративное развертывание в регионе Карибского бассейна ударной авианосной группы военно-морских сил США».

«Подобные неправовые действия США преследуют единственную цель — путем экономического и военного шантажа вынудить кубинское руководство пойти на неприемлемые для себя уступки и создать условия для смены власти в стране для последующего установления контроля над ней», — говорится в документе.

Депутаты выражают твердую поддержку кубинскому народу, руководству дружественной страны, коллегам из Национальной ассамблеи народной власти Кубы и Государственного совета республики в их борьбе за свою независимость и право на выбор собственного пути развития.

Госдума заявляет о «непоколебимой приверженности курсу на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства, расширение всестороннего сотрудничества и взаимной помощи», следует из заявления.