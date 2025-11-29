Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрыто. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!» — говорится в сообщении главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Днем в субботу, 29 ноября, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что авиационные власти Испании и Португалии «настоятельно» рекомендовали пассажирским авиакомпаниям своих стран не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы в ближайшие дни «в связи с потенциальным риском».

22 ноября Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы. Согласно предписанию, операторам воздушных судов «рекомендуется проявлять осторожность при полетах в районе полетной информации аэропорта Майкетия на всех высотах в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле или вокруг нее». Авиакомпании обязаны уведомлять FAA о рейсах в США за 72 часа и сообщать о любых инцидентах в воздушном пространстве республики.

С сентября 2025 года в районе Майкетия стали чаще происходить сбои в работе глобальной навигационной спутниковой системы из-за повышения боевой готовности Венесуэлы, пишет Daily Express. В некоторых случаях помехи приводят к проблемам с навигацией на протяжении всего полета, отметили в FAA.

В свою очередь Венесуэла аннулировала разрешения на эксплуатацию шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США. Речь идет о следующих перевозчиках: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines и Gol. По утверждению венесуэльских властей, они «присоединились к акциям государственного терроризма, продвигаемым Соединенными Штатами», приостановив «в одностороннем порядке» коммерческие рейсы.

Напряженность в отношениях США и Венесуэлы

США обвиняют Венесуэлу в недостаточных усилиях по борьбе с контрабандой наркотиков. В последние месяцы Вашингтон усилил свое военное присутствие в Карибское море, стянув туда значительные силы. К середине ноября численность американских военнослужащих в регионе достигла 15 тыс. человек. В Карибском море наряду с атомной подводной лодкой и истребителем F-35 базируется ударная группа кораблей во главе с крупнейшим авианосцем ВМС США Gerald R. Ford.

С сентября американские военные нанесли более 20 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, перевозили наркотики и следовали в США. В результате погибли более 80 человек.

В октябре Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Американский президент также пригрозил республике ударами по суше.

«Мы займемся этим, мы уже многое сделали. Поставки по морю прекращены на 85%. Вы, наверное, заметили, что люди не хотят перевозить [наркотические вещества] по морю, и мы начнем останавливать их на суше. Это проще делать на суше, и это начнется очень скоро», — заявил Трамп 27 ноября.

По данным Reuters, США готовятся провести тайные операции в Венесуэле в ближайшие дни. Среди рассматриваемых вариантов — попытка свержения президента республики Николаса Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года, говорится в статье. Вашингтон считает венесуэльского лидера нелегитимным главой государства, обвиняя его в руководстве действиями преступных группировок и наркокартелей.

СNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству кокаина и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. Среди прочего американский президент обвинял венесуэльские власти в отправке в США своих заключенных и пациентов психиатрических больниц, которых Штаты требовали вернуть обратно на родину.

В Венесуэле с августа объявлена всенародная мобилизация. Сам Мадуро несколько раз выступил с призывами к США против войны. 28 ноября он призвал военно-воздушные силы страны «быть готовыми и решительными» защищать Венесуэлу. По словам главы государства, 82% венесуэльцев заявили, что готовы «с оружием в руках» защищать страну.

28 ноября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп и президент Венесуэлы Николас Мадуро на прошлой неделе провели телефонный разговор, обсудив в том числе возможность двусторонней встречи в США. Источник NYT уточнил, что договоренность о ее проведении по итогам беседы не была достигнута.

Разговор между Трампом и Мадуро состоялся незадолго до вступления в силу решения Госдепартамента США о признании «иностранной террористической организацией» «Картеля солнц» (Cartel de los Soles), который связывают с Мадуро. В Венесуэле заявили, что такого картеля не существует, обвинив Вашингтон в «смехотворной лжи».