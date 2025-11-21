США уже месяц стягивает к берегам Венесуэлы свою крупнейшую военную группировку за 36 лет — последний раз, такое было перед вторжением в Панаму в 1989-м. «Южное копье» — название американской операции — официально направлено против наркокартелей. Но в Каракасе твердо уверены: настоящая цель американцев — вооруженная смена власти в стране.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро — явно понимая, зачем у него под боком паркуются авианосцы просит Москву, одного из главных своих союзников, о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Но значит ли это, что Россия вскоре откроет ещё один фронт в другом полушарии и начнет воевать со Штатами? А может, наоборот, неучастие России — это разменная монета для мирного завершения конфликта на Украине? Какие варианты выхода есть из критической ситуации и стоит ли Николасу Мадуру готовиться отбивать атаку морских пехотинцев или уже пора присматривать квартиру в “Москва -сити”?

Ответить на эти вопросы с уверенностью — нереально, однако можно провести исторические параллели с судьбами других стран Южной Америки и их лидеров.

«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или даже ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро», — утверждает The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве.

Ну да, ужас. Но не ужас-ужас-ужас — ведь всё это, мягко говоря, не ново. Эту историю в Южной Америке успели выучить наизусть. Только в XX веке США восемь раз устраивали интервенцию ради смены власти в разных странах соседнего континента.

А в XXI-м — семь лет назад по время первого срока Трампа — и сам Дональд лично пытался сменить власть в Венесуэле. Поменять социалистически настроенного и неподконтрольного Америке Мадуро — на своего Хуана Гуайдо. Но тогда не вышло.

А, что, если выйдет сейчас? Зря что ли Нобелевскую премию мира недавно выдали именно представителю венесуэльской оппозиции, которая буквально призывает США ко вторжению на её родину?

Мадуро vs Кастро

Свобода и власть

Самый позитивный для Николаса Мадуро вариант развития событий — это повторение судьбы Фиделя Кастро. Легендарный лидер кубинской революции правил Кубой 49 лет: с 1959 года и до официальной отставки в 2008-м.

Рекордсмен по количеству совершенных на него покушений, Кастро не только пережил их все, но ещё и всех американских президентов, которые эти покушения приказывали осуществить. Только вдумайтесь, Кастро читал некрологи: Эйзенхауэра, Кеннеди, Линдона Джонсона, Никсона, Форда, Картера, Рейгана и даже Буша-старшего!

По данным бывшего начальника управления контрразведки Кубы и личного начальника охраны Кастро Кубинская контрразведка насчитала 634 покушения. Правда, из них только 8 официально признаны самими Штатами.

А с какой фантазией ЦРУшники подходили к этом убийству! В Гаване сегодня есть музей с «трофеями», которые так и не смогли прикончить лидера Острова Свободы: тут и взрывающиеся сигары, и отравленный гидрокостюм. Они даже подумывали напустить ЛСД в студию, где Кастро записывал радиообращения!

Фидель сам любил шутить: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль». И был чертовски прав. Однако не только невероятная удача сохранила лидеру Кубы жизнь и власть, самое важное — это поддержка СССР. Только угроза открытого конфликта сверхдержав смогла на долгие годы удержать Кастро во главе страны. Хотя всё могло бы быть СОВСЕМ не так.

В 1959 году Фидель пришел к власти на Кубе, в ходе революции свергнув американского ставленника, диктатора Батисту. Даже несмотря на то, что Кастро не был официальным коммунистом, взяв власть, он стал проводить социалистические реформы, поссорился с Америкой и стал сближаться с СССР.

Подобное самовольничанье всего-то в сотне километрах от побережья Штатов Вашингтон простить не мог. Идея высадки десанта с целью ликвидации Кастро и смены власти на острове оформилась в Вашингтоне уже в 1960-м. Тогда же началось формирование «бригады 2506» — будущего десантного отряда латиноамериканских наемников, которых тренировали американские разведчики.

Кто бы мог тогда подумать, что 17, 18 и 19 апреля 1961 года войдут в историю в как самый громкий, самый унизительный и самый идиотский провал Центрального разведывательного управления США за всю Холодную войну (а может, и вообще за всю историю)?!

Вторжение США планировали провести при подавляющем преимуществе Америки в воздухе, а для этого надо было сначала ликвидировать кубинские ВВС прямо на аэродромах. Но несмотря на то, что вся операция проводилась ЦРУ в строжайшем секрете, скрыть подготовку к ней так и не удалось. Узнав о готовящейся атаке, кубинцы успел рассредоточить и замаскировать свои самолеты, а на аэродромах поставили макеты. Их-то американцы 15 апреля 1961 года успешно и разбомбили.

В итоге из 24 боевых машин армия Кастро потеряли только 2. Но в США об этом не знали! За что и получили в скором времени — во время десантной операции той самой «бригады 2506». В ночь на 17 апреля полторы тысяч «освободителей» высадились в бухте Качинос — более известной как Залив Свиней. А тут, откуда ни возьмись, появились те самые «уничтоженные» кубинские самолеты и утопили 4 десантных баржи, лишив «засланцев» значительной части боеприпасов и оружия.

Более того, и на берегу «вторженцев» ждал сюрприз: 7 батальонов кубинской пехоты, 20 танков Т-34-85 и взвод самоходок СУ-100. На одном из советских танков верхом ехал сам Фидель (ЕСТЬ ФОТО)

Американские военные стали требовать у президента Кеннеди масштабную поддержку американских ВВС с ближайшего авианосца, но Джон отказал. Ещё бы, ведь тогда за Кубу впрягся бы целый СССР, который как раз в этот самый момент готовился к испытаниям самого смертоносного и мощного оружия на планете — Царь-бомбы (их проведут в октябре того же года).

По итогу из 1400 десантников бригады «освобождения» Кубы: 118 убито, 1202 — плены. Потери сил Кастро — 176 человек. США лишись двенадцати самолетов, Куба — четырех. Пленных диверсантов показали по кубинскому ТВ. Они плакали, просили прощения, говорили, что их обманули.

В тот же момент президент Кеннеди произнес сакраментальную фразу: «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». В ярости Джон лишил поста главу ЦРУ — того самого знаменитого Аллена Даллеса, которого так любили демонизировать в СССР (и, видимо, не зря).

Более того, этот провал ЦРУ ещё и сделал Фиделя самым популярным человеком на Кубе, национальным героем Острова Свободы! Залив Свиней — момент, когда Дэвид вновь победил Голиафа. И сделал это с улыбкой на губах, сигарой в зубах и верхом на советском танке времен Великой Отечественной.

Придется ли Николасу Мадуро оседлать советский танк, чтобы-таки повторить судьбу Кастро? Вряд ли, но Повторение судьбы Фиделя Кастро для Николаса Мадуро сегодня возможно ТОЛЬКО в одном случае — если его поддержит Россия.

Однако американцы далеко не всегда так позорно проваливались, сменяя латиноамериканских правителей, особенно, если их не поддерживал СССР.

Мадуро vs Арбенс

Свобода без власти

За 6 лет до позора в заливе Свиней, у США был в Южной Америке и успешный «Успех».

18 июня 1954 года на территорию Гватемалы вторглись пять вооружённых групп, подготовленных и снаряженных в США. Это — сторонники полковника Карлоса Кастильо Армаса. Их цель — свержение законно избранного президента страны Хакобо Арбенса Гусмана. Заметим, что, выиграв у проамерикански настроенного канндидата на выборах в 1950 году, Арбенс он стал первым в истории Гватемалы лидером, получившим власть МИРНЫМ путем!

Хакобо Арбенс — демократ социалистического толка. Его главная идея — земельная реформа. Причем в стиле лучших традиций русских народников, эсеров и большевиков — отнять и поделить. Президент буквально отбирал крупные земельные участки у местных «помещиков» и раздавал их безземельным крестьянам.

Но, пока речь шла о гватемальских «феодалах», США это не особенно интересовало, но, когда Арбенс национализировал и перераспределил в пользу крестьян сельскохозяйственные угодья американской United Fruit Company — крупнейшего поставщика бананов, всё резко изменилось.

Ещё с конца XIX века Гватемалу называли «банановой республикой». Суперприбыльный бизнес по продаже этого фрукта был, понятное дело, полностью в руках США. Точнее одной американской корпорации — той самой United Fruit Company.

А теперь следите за руками: долгие годы компания UFC владела примерно 40% сельхоз земель Гватемалы, но, чтобы сэкономить на налогах, намеренно занижала их стоимость. А когда в 1951 году новый гватемальский президент Арбенс предложил UFC выкупить их земле по этой цене, американцы наотрез отказались. UFC потребовала в 10 раз больше денег, тогда Гватемала отказалась, а Вашингтон начал готовиться ко вторжению. И всё из-за бананов! Ну и, коммунизма, конечно.

Успех «Успеху» («PBSuccess» — кодовое название операции) должна была обеспечить масштабная прелюдия — информационная кампания. В газетах и по радио (а ЦРУ позаботилось о том, чтобы в Гватемале работала их подпольная радиостанция) поднялась антиарбенсовская волна, начались массовые вбросы фейков о том, что он якобы готовил масштабные репрессии для своих оппонентов.

И, хотя совсем скоро в руки Арбенса попадут секретные отчеты ЦРУ, доказывающие, что все эти обвинения ложные, шансов в войне пропаганд против Америки у Гватемалы не было. А тут еще ЦРУ пустило в ход тяжелую артиллерию — католическую церковь, перетянув на свою сторону архиепископа Гватемалы, устроившего религиозную диверсию в стране.

9 апреля 1954 года во всех гватемальских церквях прошли службы, во время которых было зачитано пастырское послание к католикам, в котором верующих убеждали в том, что страна попала в «дьявольские сети коммунизма» и что все должны «как один встать на защиту против этого врага человечества, во имя Бога и нации». То есть — сместить Арбенса.

Тем временем — прямо как это будет во время подготовки к десанту в кубинском Заливе Свиней — американцы обучали особый отряд для вторжения в Гватемалу, который официально назывался «Армией освобождения». Во главе — генерал Карлос Кастильо Армасом, противник Арбенса.

А дальше всё было разыграно, как по нотам: 19 мая 1954 года Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Гватемалой (столица страны тоже называется Гватемала), а 17 июня Совет национальной̆ безопасности США принял решение о вторжении.

Уже на следующий день самолёты ЦРУ разбросали листовки, в которых содержались требования немедленной отставки Арбенса и угрозы в противном случае начать бомбить гватемальские города. За листовками последовали и настоящие бомбы. В течение недели ежедневно американцы утюжили порты, топливные резервуары, казармы, военные склады, международный аэропорт, а также жилые кварталы в городах и даже школы!

Тем не менее, местные прозвали американские бомбы sulfatos — «слабительное», потому что задачей взрывов было не столько причинить ущерб, сколько так напугать Арбенса и народ Гватемалы, чтобы те буквально наложили в штаны.

Подобное не могло остаться незамеченным. Но в 1954 году СССР обладал куда более скромным ядерным арсеналом, чем США. Более того, совсем недавно завершилась война в Корее, которая чуть не стала ареной Третьей Мировой — противостояния США и СССР. В общем так, как Хрущев впряжется за Кастро в 61-м, в 54-м за Арбенса Никита Сергеевич впрягаться был не готов.

Не желая дальнейшего кровопролития, 27 июня 1954 года под давлением военных, законный президент Гватемалы Хокадо Арбенс вынужден подать в отставку. Власть оказалась в руках Карлоса Армаса, который моментально вернул конфискованные UFC земли и предоставил американцам новые концессии и преференции, а также ужесточил трудовое законодательство в стране.

Более того, если американцы врали, что Арбенс готовил масштабные репрессии, то Армас эти самые репрессии действительно провёл. Под предлогом борьбы с «коммунистической деятельностью» он приказал арестовать тысячи человек. Начались целенаправленные убийства активистов профсоюзного и общественного движения. Уже в июле того же года Всемирная федерация профсоюзов публично заявила о расстреле 45 профсоюзных лидеров, включая всех организаторов крупнейшей забастовки на плантациях United Fruit.

Страну охватила паника. Началась массовая эмиграция, многие бежали тайно. Сам бывший президент Арбенс после свержения сначала укрылся в посольстве Мексики, но в итоге отказался от гватемальского гражданства и перебрался сперва в Европу, затем в Уругвай и, наконец, на Кубу. Его не стало 27 января 1971 года. Тело бывшего главы Гватемалы нашли в ванной комнате отеля в Мехико, куда он прибыл на похороны дочери.

Да, обстоятельства смерти гватемальца до сих пор остаются невыясненными и подозрительными. Но факт остаётся фактом: лидер Гватемалы, хотя и лишился власти, прожил еще более 15 лет после своей вынужденной отставки. А возможным это стало только благодаря влиянию СССР — в тот момент ещё недостаточному, но всё же ощутимому.

А ведь могло быть и КУДА хуже…

Мадуро vs Норьега

Ни власти, ни свободы

Мануэль Антонио Норьега — имя не менее известное, чем Фидель Кастро. Правда, по иным причинам. Если у Кастро и Арбенса проблемы со Штатами были из-за их независимой и прокоммунистической политики, то глава Панамы — совсем другое дело.

Норьега правил одной из самых важных для Штатов страной (там же находится знаменитый канал, разделяющий Северную и Южную Америки) с 1983 по 1989 год.

Тем не менее, ещё с 1950-х годов подполковник разведки Панамы Норьега был на зарплате у ЦРУ под кодовым именем агент «Old Pineapple Face» («Старое Ананасовое Лицо» — из-за рябого лица Мануэля). По некоторым данным Норьега получал от ЦРУ от 50 до 200 000 долларов в год.

Когда Норьега стал официальным лидером Панамы, США это вполне устраивало. Но всё изменилось в 1986—1988 годах. Мало того, что Норьега просто обнаглел в наркобизнесе, так еще и начал шантажировать Вашингтон: он слишком много знал о грязных операциях ЦРУ в Центральной Америке.

Тогда в феврале 1988 года суд Майами выдвинул против Мануэля Норьеги, обвинив того в торговле наркотиками. Через год — в апреле 1989-го — США ввели в отношении Панамы экономические санкции.

В мае того же года в Панаме прошли выборы, где Норьега с треском проиграл проамериканскому кандидату. Но Мануэль был парень не промах: он аннулировал результаты, избил своего противника прямо на улице, объявил себя дословно «максимальным лидером», а Панаму — «в состоянии войны с США»!

Теперь Штаты ждали только повода сместить Мануэля военным путем. И очень быстро дождались. В декабре того же года на контрольно-пропускном пункте в Панаме был застрелен американский морской пехотинец. Его смерть стала спусковым крючком.

20 декабря 1989 года в 00:45 ночи 27 684 американских солдат (в разы больше, чем в Гватемале) начали крупнейшее вторжение на чужую территорию со времён Вьетнама. В бедных кварталах Эль-Чоррильо (где прятался Норьега) американцы устроили настоящий ад: по разным данным там погибли от 500 до 4000 мирных жителей (официально США признали только 516 гражданских жертв).

Сам Норьега сбежал и 24 декабря укрылся в посольстве — только не мексиканском, как Арбенс — а… в ватиканском. Американцы окружили здание танками, но нельзя же стрелять по папским нунциям. А чего богобоязненные христиане боялись сильнее смерти? Правильно, сатанинской музыки! Тогда католиков (точнее, наркобарона в их посольстве) решили атаковать… хард-роком!

Следующие ДЕСЯТЬ ДНЕЙ без перерыва из огромных динамиков, выставленных по периметру посольства, орали: «Welcome to the Jungle» Guns N’ Roses, «Panama» Van Halen, «I Fought the Law» The Clash, «The End» The Doors и другие знаменитые роковые композиции.

Папские дипломаты умоляли американцев выключить «эту пытку!» Но кто же их слушал, особенно когда играет громкий рок? В итоге, Мануэль самоотверженно сам закончил смертельное шоу, 3 января 1990 года сдавшись США.

А что СССР? Поведение Михаила Горбачева в тот момент укладывается в логику «сделки». СССР, конечно, активно осуждал Штаты в прессе, но НИКАКИХ реальных действий, чтобы помешать Америке не произвёл. Грубо говоря, если США с РФ договорятся «разменять» Украину на Венесуэлу — именно сценарий Норьеги ждёт Николаса Мадуро.

P.S.

В 1992 году федеральный суд Майами признал бывшего главу Панамы виновным по 8 пунктам (наркотики, отмывание денег, рэкет) и приговорил к 40 годам тюрьмы. Он отсидел 17 лет в американской тюрьме, потом был экстрадирован во Францию (там еще ещё 7 лет накинули за отмывание денег), а потом и в Панаму (ещё 20 лет за убийства оппозиционеров).

Но до свободы он не дожил. 29 мая 2017 года в возрасте 83 лет Норьега умер в панамской больнице после операции на мозге, так и не увидев больше свободы. До конца жизни он утверждал: «Я был козлом отпущения. Всё, в чём меня обвиняют, я делал по приказу ЦРУ». И в чем он был не прав?