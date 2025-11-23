США готовятся к проведению операций против Венесуэлы, в том числе скрытых, они могут начаться в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников, пожелавших остаться неназванными.

Белый дом обвиняет правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к поставкам наркотиков в США, он эти претензии отрицает.

Точные сроки и масштаб планируемых действий пока не раскрываются, как и то, принял ли глава Белого дома Дональд Трамп окончательное решение, отмечает Reuters. Два источника агентства рассказали, что первым шагом станут тайные операции.

Среди рассматриваемых вариантов — попытка свержения Мадуро, который находится у власти с 2013 года, говорится в статье. Сам венесуэльский президент ранее заявлял, что республика готова к отражению вторжения США, при этом призывая своего американского коллегу «к миру».

По данным агентства, Трамп разрешил ЦРУ проведение секретных операций в Венесуэле, а в пятницу Федеральное управление гражданской авиации предупредило крупные авиакомпании о потенциально опасной ситуации в воздушном пространстве страны, призвав проявлять осторожность.

После этого в субботу, 22 ноября, три международные авиакомпании отменили рейсы из Венесуэлы.

В понедельник, как пишет Reuters, Вашингтон планирует объявить Cartel de los Soles («Картель Солнц») террористической организацией за то, что его участники якобы связаны с ввозом наркотиков в США. По версии американской стороны, группировку возглавляет лично Мадуро, тот это отрицает.

Трамп уточнял, что внесение картеля в этот список позволит наносить удары по активам и инфраструктуре Мадуро в Венесуэле, хотя не исключил и возможность переговоров для дипломатического решения.

Два источника Reuters подтвердили наличие контактов между Каракасом и Вашингтоном, но неясно, повлияют ли эти переговоры на сроки или масштаб операций.

США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне уже несколько месяцев.

16 ноября в Карибское море прибыл крупнейший авианосец ВМС США Gerald R. Ford, присоединившись как минимум к семи другим военным кораблям, атомной подводной лодке и истребителям F-35. Пока американские силы в регионе сосредоточены на борьбе с наркотрафиком, хотя собранная мощь значительно превышает необходимую для таких операций, уточняет агентство.

Всего, начиная с сентября, военные США нанесли более 20 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане, которые, как утверждает Вашингтон, перевозили наркотики. Доказательств американская сторона не предоставила. В результате погибло не менее 83 человек.

Правозащитные организации осудили эти действия как незаконные внесудебные убийства гражданских лиц, а некоторые союзники США выразили обеспокоенность возможным нарушением международного права.

Reuters отмечает, что венесуэльская армия значительно уступает американской из-за невысокого уровня подготовки, низких зарплат и устаревшего оборудования. Агентство пишет, что некоторые командиры подразделений республики вынуждены договариваться с местными производителями продовольствия, чтобы прокормить солдат, так как государственных пайков не хватает.

Помимо ставки на армию, правительство Мадуро на случай вторжения США разработало несколько стратегий, включая подготовку граждан к партизанской войне, сообщается в статье. Согласно источникам и различным внутренним документам, этот подход предполагает действия небольших военных отрядов более чем в 280 точках с проведением актов саботажа и других партизанских операций, сообщает Reuters.

В августе Вашингтон удвоил вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать Мадуро, до 50 млн долларов. Газета Washington Post в октябре писала, что президент Венесуэлы попросил Россию, Китай и Иран о помощи с вооружением — ремонтом самолетов Су-20МК2, поставками радаров и ракет.