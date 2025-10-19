Президент США Дональд Трамп назвал своего колумбийского коллегу Густаво Петро наркобароном, который «активно поощряет масштабное производство наркотиков». Он заявил, что если власти Колумбии «не закроют поля смерти», за него «это сделают» США.

«Густаво Петро <…> является лидером незаконного наркобизнеса, активно поощряющим массовое производство наркотиков на больших и малых полях по всей Колумбии», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, президент Колумбии «ничего не делает, чтобы прекратить это». Из-за этого, уточнил республиканец, США прекращают «крупномасштабные выплаты и субсидии» в адрес Боготы.

Трамп также обвинил колумбийские власти в том, что они якобы производят наркотики, чтобы их продавать в огромном количестве в Соединенные Штаты, «сея смерть, разрушения и хаос».

«Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, дерзко высказывающийся в адрес Америки, должен немедленно закрыть эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты закроют их за него», — сообщил он.

UPD: президент Колумбии, комментируя слова Трампа, заявил, что «стремление продвигать мир в Колумбии не означает быть наркоторговцем». «Трамп введен в заблуждение своими советниками и окружением. Главным врагом наркоторговли в Колумбии был тот, кто раскрыл ее связи с политической властью Колумбии. Это был я. Я рекомендую Трампу лучше изучить Колумбию и определить, на чьей стороне находятся наркоторговцы, а на чьей — демократы», — написал он в соцсети X.

Ранее Петро обвинил США в нарушении границ Колумбии, а также в убийстве рыбака. По словам колумбийского лидера, американские военные в сентябре атаковали судно, обвинив его в перевозке наркотиков, хотя на деле корабль не имел к этому никакого отношения и находился в дрейфе, подавая сигнал бедствия из-за сломанного двигателя.

16 октября Трамп заявил, что США атаковали большую «подводную лодку с наркотиками», в результате чего погибли два человека. Американский президент со ссылкой на разведку уточнил, что потопленное судно якобы было «нагружено в основном фентанилом и другими незаконными наркотиками».

Это уже минимум шестая атака американских военных по кораблям в Карибском заливе за последние две недели, пишут СМИ. При этом Вашингтон не предоставлял никаких подтверждений в пользу того, что уничтоженные суда действительно перевозили наркотики. Назначенные ООН эксперты по правам человека назвали американские удары «внесудебными казнями».

Отношения Боготы и Вашингтона ухудшились после возвращения Трампа в Белый дом. В числе прочего у Петро аннулировали визу после того, как он в Нью-Йорке на пропалестинской акции призвал американских военных не слушать приказов Трампа.

Одним из главных раздражителей в отношениях двух государств является тема борьбы с наркоторговлей. По версии Вашингтона, Богота не справляется с этим.

В сентябре Трамп включил Колумбию вместе с Афганистаном, Боливией, Бирмой и Венесуэлой в список стран, которые, по мнению США, «явно не выполнили» соглашения по борьбе с наркотиками за последний год.