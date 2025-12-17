Американский лидер Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы иностранной террористической организацией, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных танкеров, которые входят в страну и выходят из нее. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам президента, Вашингтон продолжит сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас».

Трамп подчеркнул, что «нелегитимный режим» президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть с украденных нефтяных месторождений для своего финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств, а также похищений.

За последние месяцы американские власти стянули силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тыс. военнослужащих США. В Карибском море наряду с атомной подводной лодкой и истребителем F-35 базируется ударная группа кораблей во главе с крупнейшим авианосцем ВМС США Gerald R. Ford.

В октябре Трамп говорил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Президент также пригрозил стране ударами по суше и объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, против чего активно протестовала соседняя Колумбия.

16 декабря Мадуро попросил американцев не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать Трамп ради венесуэльской нефти. В российском Министерстве иностранных дел также выразили солидарность властям страны. Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что Венесуэла подвергается «неприкрытому политическому давлению и военному шантажу».

11 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».