Обстановка вокруг Венесуэлы продолжает накаляться. К атакам США на корабли, которые, предположительно, перевозят наркотики, добавились задержания танкеров с венесуэльской нефтью. Эксперты считают, что в случае начала полноценной войны США и Венесуэлы Москва может оказать помощь Каракасу. Подробности — в материале RTVI.

Захват нефти: что нового

Отношения между США и Венесуэлой продолжают ухудшаться, теперь Вашингтон взялся за венесуэльскую нефть.

10 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с «черным золотом» у берегов Боливарианской республики. По словам американского лидера, это был «самый крупный из когда-либо задержанных» танкеров, а конфисковали его «по очень веской причине».

Позже генпрокурор США Пэм Бонди объяснила, что танкер перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Обе страны находятся под американскими санкциями.

«Правительство США проинформировало Морскую администрацию Гайаны (MARAD), что ими был обнаружен танкер Skipper (бывший Adisa), IMO 9304667, в международных водах. Он ложно использовал флаг Гайаны, поскольку не зарегистрирован в стране», — рассказали в MARAD.

Как пишет агентства Reuters со ссылкой на источники, сейчас Вашингтон планирует захватить еще несколько судов, перевозящих нефть. По данным собеседников издания, судовладельцы, операторы и морские агентства, которые занимаются транспортировкой венесуэльской нефти, сейчас находятся в состоянии повышенной готовности и пересматривают планы по выходу из венесуэльских вод.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обвинил США в пиратстве, а произошедшее назвал «вандальским и незаконным актом агрессии».

11 декабря США ввели новые санкции против Боливарианской республики, ограничив деятельность трех племянников жены президента Николаса Мадуро, а также шести танкеров для перевозки сырой нефти и связанных с ними судоходных компаний.

В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что Вашингтон готовится к проведению операций против Венесуэлы, в том числе скрытых. При этом один из рассматриваемых вариантов — попытка свержения Мадуро.

Звонок другу: что говорят в Москве

11 декабря Николас Мадуро созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Разговор состоялся вскоре после того, как начал действовать договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Каракасом. На это обратили внимание и в Кремле.

«Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин «выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Как рассказал сам президент Венесуэлы, Путин попросил передать народу республики свое восхищение его «образцовой храбростью». Также Мадуро назвал президента России «старшим братом, другом и мужественным лидером».

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев в разговоре с RTVI допустил, что угроза начала полноценной войны между США и Венесуэлой «действительно есть».

«В ноябре Трамп принял новую стратегию безопасности, согласно которой Латинская Америка вновь стала одним из самых важных приоритетов внешней политики США. Соответственно, должен поменяться и характер межамериканских отношений», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, пока «очень трудно сказать», подключится ли Россия, если конфликт перейдет в такую плоскость.

«Разумеется, Венесуэла наш союзник, и мы ее без помощи не оставим. Но каковы могут быть конкретные меры этой поддержки, сказать сложно. Здесь возможна как финансовая поддержка и дополнительные поставки вооружений и военной техники, так и полноценное участие российских военных специалистов», — предположил Магомед Кодзоев.

Учитывая в целом сложную обстановку в мире, а также отношения России с Западом, пока невозможно сказать, к какому решению придет Москва, заключил собеседник RTVI.

США и Венесуэла: начало конфликта

Накал в отношениях между Вашингтоном и Каракасом усиливается с августа. Когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он запустил политику борьбы с наркокартелями, массово задерживая и депортируя мигрантов преимущественно из Латинской Америки.

Ситуация не обошла стороной и Венесуэлу, в частности, президента Боливарианской республики. 7 августа Госдепартамент и Минюст Соединенных Штатов увеличили награду за информацию, которая может привести к аресту Николаса Мадуро, до $50 млн. В Вашингтоне считают, что Мадуро более 10 лет возглавлял «Картель Солнца», ответственный за оборот наркотиков в Штатах.

На этом фоне США начали стягивать в регион свои военно-морские силы, увеличив численность войск до 15 тыс. Кроме того, с сентября Соединенные Штаты наносят удары по кораблям, которые, предположительно, перевозят наркотики. Уже было зафиксировано по меньшей мере 23 атаки, из-за чего погибли минимум 87 человек.

В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США выпустило уведомление, в котором сообщило о рисках полетов в районе Боливарианской республики. Это уведомление действует до 19 февраля 2026-го.

В результате шесть авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу. На этом фоне Каракас отозвал право на полеты у этих авиаперевозчиков.