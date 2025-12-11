Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, сообщил Кремль в четверг, 11 декабря.

В сообщении говорится, что главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития российско-венесуэльских отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве».

Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления», передает Кремль.

Кроме того, в ходе разговора был подтвержден «обоюдный настрой» на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер». Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что судно находилось под санкциями и перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. По данным источника The Washington Post, танкер мог перевозить венесуэльскую нефть на Кубу. Венесуэльские власти назвали захват танкера воровством и актом пиратства.

Москва надеется, что США не допустит дальнейшей эскалации ситуации вокруг Венесуэлы и перехода к полноформатному конфликту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, который грозит обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Напряженность в отношениях США и Венесуэлы

США обвиняют Венесуэлу в недостаточных усилиях по борьбе с контрабандой наркотиков. В последние месяцы Вашингтон усилил свое военное присутствие в Карибское море, стянув туда значительные силы. К середине ноября численность американских военнослужащих в регионе достигла 15 тыс. человек. В Карибском море наряду с атомной подводной лодкой и истребителем F-35 базируется ударная группа кораблей во главе с крупнейшим авианосцем ВМС США Gerald R. Ford.

С сентября американские военные нанесли более 20 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, перевозили наркотики и следовали в США. В результате погибли более 80 человек.

В октябре Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Американский президент также пригрозил республике ударами по суше. Позже он объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, против чего активно протестовала соседняя Колумбия. По информации источников Reuters, решение республиканца было связано с тем, что он дал Мадуро время, чтобы покинуть страну, но тот не стал этого делать.

В начале декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и Мадуро провели разговор, во время которого венесуэльский лидер объявил о готовности покинуть страну в обмен на полную амнистию для себя и семьи, снятие американских санкций и прекращение дела в Международном уголовном суде. Глава Белого дома подтвердил факт разговора, но отказался раскрывать детали.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря выразил надежду, что США объяснят свои действия в отношении морских судов у берегов Венесуэлы.