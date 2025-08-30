Даже близкие советники президента США Дональда Трампа не уверены, является ли отправка военных кораблей к берегам Венесуэлы операцией по незаконному обороту наркотиков «с подтекстом смены режима» или миссией по государственному перевороту в Каракасе, маскирующейся под борьбу с наркотиками. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным Axios, президент США Дональд Трамп направил к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с личным составом в 4,5 тыс. бойцов и как минимум одну ударную подводную лодку. Источник Reuters ранее сообщал, что они «либо уже находятся в регионе, либо прибудут туда в течение следующей недели». Официально они находятся там для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, однако представители администрации Трампа не исключают возможности вторжения.

Так, один из американских чиновников предположил, что эта операция может быть схожа с захватом руководителя Панамы Мануэля Норьеги в 1989 году. Американские власти обвинили его в незаконном обороте наркотиков, в ходе вторжения США политик был арестован. В Америке Норьеги приговорили к 40 годам тюрьмы, затем срок заключения сократили до 30 лет, а после его признали военнопленным — он смог пользоваться телефоном и чаще получать свидания с родными.

В 2010 году Норьегу экстрадировали во Францию, а в 2011-м он оказался в Панаме. Там его судили за убийства, коррупцию и нарушение прав человека в период пребывания у власти. Согласно законам Панамы, люди старше 74 лет могут отбывать наказание по домашним арестом. Однако с Норьегу обошлись более сурово и избрали ему такую меру пресечения только в 2017-м. Тогда же у Норьеге была выявлена опухоль мозга, он умер в панамской больнице.

«Президент [США Дональд Трамп] попросил предоставить ему несколько вариантов. И, в конечном счете, это решение президента о том, что делать дальше, но Мадуро должен быть готов к этому», — подытожил собеседник Axios.

Другой чиновник администрации Трампа выразил уверенность, что отправленные к берегам Венесуэлы военные корабли «на 105% связаны с наркотерроризмом, но если Мадуро больше не будет у власти, никто не будет плакать».

Несмотря на то, что американские чиновники не исключают возможность вторжения, они считают ее маловероятной, подчеркивает Axios. При этом собеседники издания считают, что «агрессивные меры» по пресечению движения судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, у берегов Венесуэлы практически неизбежны.

Один из чиновников убежден, что некоторые суда будут «перехвачены или потоплены». Другой предполагает, что по малонаселенным районам джунглей, в которых могут производить наркотики, возможны авиаудары.