Шведские власти в ночь на 21 декабря задержали российское грузовое судно Adler для досмотра, сообщает SVT. Судно встало на якорь у берегов муниципалитета Хёганес на юго-западе страны из-за поломки двигателя.

Операцию возглавила Таможенная служба при поддержке береговой охраны, полиции и Национальных сил специального назначения. К расследованию также подключены Служба безопасности и прокуратура.

Судно следовало на север через пролив Эресунн в ночь на субботу, когда у него возникли проблемы с двигателем. После сигнала бедствия утром 20 декабря 126-метровое грузовое судно бросило якорь у полуострова Кулла.

В ночь на 21 декабря на борт взошли представители таможенной службы Швеции и начали досмотр. Пресс-секретарь ведомства Мартин Хёглунд отметил, что операция прошла спокойно.

«Экипаж был очень дружелюбен», — сказал он. При этом Хёглунд отказался раскрыть, что именно обнаружили таможенники на борту.

Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая внесена в санкционные списки США и Европейского союза.

Согласно базе данных OpenSanctions, компания подозревается в перевозке оружия — в частности, северокорейских боеприпасов, которые Россия якобы использует в зоне СВО. По данным Marine Traffic, судно покинуло Санкт-Петербург 15 декабря, однако его пункт назначения остается неизвестным.

SVT отмечает, что этот рейд стал «одним из серии аналогичных проверок, проведенных в течение года в отношении предполагаемой российской гибридной деятельности или незаконной торговли оружием в водах стран ЕС».

В ночь на 2 декабря произошла атака на танкер Midvolga 2, ходящий под российским флагом и перевозивший подсолнечное масло. В Росморречфлоте сообщили «Интерфаксу» о незначительных повреждениях надстройки судна и отсутствии пострадавших. Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash утверждали, что осколочные ранения получили двое — капитан и механик, которым оказали помощь на месте.

В Кремле расценили атаки на танкеры у турецких берегов как посягательство на суверенитет Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти атаки «угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде». В МИД Турции отметили, что «с обеспокоенностью» воспринимают нападения и поддерживают контакты с заинтересованными сторонами, чтобы избежать эскалации в Черном море.