В 80 милях от побережья Турции атаке подвергся танкер Midvolga 2, передает Главное управление по морским делам страны.

Судно перевозило подсолнечное масло и следовал из России в Грузию. По данным ведомства, на борту находятся 13 членов экипажа, они не пострадали и помощь не запрашивали.

140-метровое судно Midvolga 2 ходит под российским флагом. Порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург. По данным из открытых источников, его владельцем является Средневолжская судоходная компания.

28 ноября, танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, которые направлялись в Россию без груза, подали сигналы бедствия. На Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, а Virat переал информации о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не возникло. Kairos и Virat в момент повреждения находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море.

1 декабря CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины писали, что Украина взяла на себя ответственность за атаки на эти судна морскими беспилотниками.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что атака по танкерам, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира».